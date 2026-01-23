Ето къде ЦСКА представя отбора за пролетта

ЦСКА ще изиграе последната си контрола преди подновяването на първенство на Националния стадион „Васил Левски“. Както вече стана ясно, на 31 януари (събота) "червените" ще срещнат убедителния лидер във Втора лига Дунав (Русе). Най-късно в понеделник "армейците" ще обявят началния час на спаринга. И тази проверка ще се предава пряко по sportbg.bg.

Преди двубоя с русенци ще се състои официалното представянето на отбора на Христо Янев за пролетта и новите попълнения, които засега са шестима – Алехандро Пиедраита, Лео Перейра, Макс Ебонг, Исак Соле, Андрей Йорданов и Димитър Евтимов. Феновете на ЦСКА ще имат възможност за първи път да ги видят в действие. Най-вероятно входът ще е свободен, но това също ще бъде уточнено най-късно в понеделник.

"Армейците" са избрали „Васил Левски“ за зимното представяне, а не Панчарево, както в последните години, за да може новите да привикнат със стадиона и атмосферата на съоръжението, пише "Тема Спорт". Както е известно, първите два мача на ЦСКА за пролетта са именно на националния стадион – на 6 февруари (петък) от 17:45 часа е двубоят с Арда за първенство, а на 10 февруари (вторник) от 18:00 часа е четвъртфиналът за Купата на България с ЦСКА 1948.