Челси се прицели в бразилски национал

23 Януари, 2026 12:18

В момента бразилецът играе под наем от Ювентус в Нотингам

Челси проявява интерес към бразилския национал Дъглас Луиз, съобщава Фабрицио Романо. В момента бразилецът играе под наем от Ювентус в Нотингам.

Желанието на "сините" е да увеличат конкуренцията в средата на терена, поради което обмислят да вземат 27-годишния футболист под наем.

Ръководството на лондончани обаче е склонно да предложи единствено да привлече Дъглас Луис като преотстъпен, но без задължителна клауза за закупуване. В същото време Нотингам има такава, която ще се активира при определени условия.

Интерес към Дъглас Луиз има и от Астън Вила, но бирмингамци са напът да се откажат от евентуален трансфер.

През този сезон бразилецът има 14 мача във всички турнири, в които е направил една асистенция.


