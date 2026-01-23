Челси се прицели в бразилски национал

Челси проявява интерес към бразилския национал Дъглас Луиз, съобщава Фабрицио Романо. В момента бразилецът играе под наем от Ювентус в Нотингам.
Желанието на "сините" е да увеличат конкуренцията в средата на терена, поради което обмислят да вземат 27-годишния футболист под наем.
🚨🇧🇷 Chelsea are only interested in a loan deal for Douglas Luiz, no obligation to buy element compared to current Forest deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2026
Aston Villa are not proceeding; #CFC are interested but only loan/loan with option not mandatory.
➕🎥 https://t.co/4JDHoxMZYn pic.twitter.com/QMgcoGGCOg
Ръководството на лондончани обаче е склонно да предложи единствено да привлече Дъглас Луис като преотстъпен, но без задължителна клауза за закупуване. В същото време Нотингам има такава, която ще се активира при определени условия.
Интерес към Дъглас Луиз има и от Астън Вила, но бирмингамци са напът да се откажат от евентуален трансфер.
През този сезон бразилецът има 14 мача във всички турнири, в които е направил една асистенция.
