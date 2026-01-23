Новини
ЦСКА размаза корейци в последната си контрола на турска земя

23 Януари, 2026 12:54

"Червените" биха с 5:2 в последната си контрола в Турция

ЦСКА размаза корейци в последната си контрола на турска земя - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

ЦСКА завърши подготовката си на турска земя по впечатляващ начин, постигайки победа с 5:2 над южнокорейския Гангуон. Двубоят предложи много емоции и обрати, като „червените“ демонстрираха голяма ефективност в атака и успяха да пречупят съперника си през втората част. Срещата започна предпазливо, но след първоначалното проучване армейците откриха резултата в 13-ата минута. Мохамед Брахими проби отлично в наказателното поле и намери Додай, който на празна врата не сгреши за 1:0.

Радостта на българския тим обаче бе краткотрайна, тъй като Гангуон успя да отговори подобаващо. Първо корейците изравниха след центриране от пряк свободен удар, при което Годой беше изпреварен от противников играч, пратил топката покрай Евтимов. Малко по-късно отлична комбинация на азиатците завърши с втори гол и пълен обрат за 1:2. След почивката Христо Янев предприе множество промени, като в игра се появиха Жордао, Соле, Пиедраита, Питас, Мартино, Пастор, Тинчев и Сегер. Това даде нужния резултат и в 55-ата минута Брахими изравни за 2:2, след като бе изведен зад отбраната. Само две минути по-късно Леандро Годой се реваншира за грешката си, пресичайки подаване в половината на съперника и реализирайки хладнокръвно за 3:2.

В заключителните минути ЦСКА наложи тотален доминация. В 70-ата минута Бруно Жордао отбеляза фамозен гол, пращайки топката в горния ляв ъгъл с удар, който изненада вратаря на Гангуон за 4:2. Секунди по-късно Мохамед Брахими оформи крайния резултат, засичайки с глава центриране на Пиедраита, отклонено след рикошет. Въпреки че Йоанис Питас пропусна златна възможност да направи победата още по-изразителна, „червените“ се прибират в България с приповдигнато настроение след този успех.


