Лудогорец "клекна" пред Левски за екипа за Суперкупата

23 Януари, 2026 15:00

Мачът е на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски ще излезе в срещата за Суперкупата на България срещу Лудогорец със сиви екипи. Мачът е на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Футболистите на Хулио Веласкес обаче няма да бъдат облечени изцяло в този цвят, а във фланелките ще бъде преплетено и традиционното синьо, пише "Тема Спорт". Именно такава е заявката на тима от "Герена" към Българската професионална футболна лига, която е организатор на мача за трофея.

Левски ще излезе със сиво-син екип, а вратарят ще носи бял. Това ще е факт след отстъпка от страна на Лудогорец. Разградчани са символичен домакин в мача и имат право да носят титулярния си зелен екип. Но "орлите" са се съгласили с молбата на Левски и ще излязат изцяло в жълто, а вратарят им ще бъде облечен с червен цвят на фланелката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Какви са тези сиви левскари?

    Коментиран от #2

    15:18 23.01.2026

  • 2 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Стара българска порода.

    Коментиран от #3

    15:22 23.01.2026

  • 3 Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Сиви вълци, чакат някой да умре и да нападат...

    15:33 23.01.2026

