Лудогорец "клекна" пред Левски за екипа за Суперкупата

Левски ще излезе в срещата за Суперкупата на България срещу Лудогорец със сиви екипи. Мачът е на 3 февруари от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
Футболистите на Хулио Веласкес обаче няма да бъдат облечени изцяло в този цвят, а във фланелките ще бъде преплетено и традиционното синьо, пише "Тема Спорт". Именно такава е заявката на тима от "Герена" към Българската професионална футболна лига, която е организатор на мача за трофея.
Левски ще излезе със сиво-син екип, а вратарят ще носи бял. Това ще е факт след отстъпка от страна на Лудогорец. Разградчани са символичен домакин в мача и имат право да носят титулярния си зелен екип. Но "орлите" са се съгласили с молбата на Левски и ще излязат изцяло в жълто, а вратарят им ще бъде облечен с червен цвят на фланелката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #2
15:18 23.01.2026
2 Трол
До коментар #1 от "Лост":Стара българска порода.
Коментиран от #3
15:22 23.01.2026
3 Ганьо
До коментар #2 от "Трол":Сиви вълци, чакат някой да умре и да нападат...
15:33 23.01.2026