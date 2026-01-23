Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наполи привлича млад бразилски талант от Верона

Наполи привлича млад бразилски талант от Верона

23 Януари, 2026 15:41 418 0

  • наполи -
  • джоване сантана-
  • фабрицио романо-
  • верона

Джоване Сантана ще се присъедини към шампионите под наем с опция за окончателно закупуване

Наполи привлича млад бразилски талант от Верона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наполи е на път да подсили атаката си с обещаващото попълнение Джоване Сантана, разкриха водещи спортни източници. Според авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, неаполитанците са постигнали договорка с Верона за 22-годишния нападател, който ще се присъедини към шампионите под наем с опция за окончателно закупуване.

Сделката предвижда възможност Наполи да откупи правата на Сантана срещу сумата от 20 милиона евро – сериозна инвестиция, която подчертава доверието на клуба в потенциала на младия бразилец.

Очаква се официалното потвърждение на трансфера да бъде обявено в най-скоро време.

През настоящия сезон Джоване Сантана се отличи с 3 попадения и 4 асистенции в 21 срещи за Верона. С неговото привличане Наполи се надява да засили конкуренцията в нападението и да затвърди амбициите си за нови успехи в Серия А.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ