Наполи привлича млад бразилски талант от Верона

Наполи е на път да подсили атаката си с обещаващото попълнение Джоване Сантана, разкриха водещи спортни източници. Според авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, неаполитанците са постигнали договорка с Верона за 22-годишния нападател, който ще се присъедини към шампионите под наем с опция за окончателно закупуване.

Сделката предвижда възможност Наполи да откупи правата на Сантана срещу сумата от 20 милиона евро – сериозна инвестиция, която подчертава доверието на клуба в потенциала на младия бразилец.

Очаква се официалното потвърждение на трансфера да бъде обявено в най-скоро време.

През настоящия сезон Джоване Сантана се отличи с 3 попадения и 4 асистенции в 21 срещи за Верона. С неговото привличане Наполи се надява да засили конкуренцията в нападението и да затвърди амбициите си за нови успехи в Серия А.