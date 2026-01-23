Новини
Спорт »
Тенис »
Двама български таланти с престижни стипендии от Големия шлем

Двама български таланти с престижни стипендии от Големия шлем

23 Януари, 2026 16:03 489 0

  • иван иванов -
  • александър василев -
  • развитие -
  • тенисисти-
  • стипендии -
  • програма-
  • големия шлем -
  • gspdp-
  • международната федерация по тенис -
  • itf

Иван Иванов и Александър Василев бяха отличени от престижната програма за развитие на тенисисти

Двама български таланти с престижни стипендии от Големия шлем - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младите тенис надежди Иван Иванов и Александър Василев бяха отличени със стипендии от престижната програма за развитие на тенисисти към Големия шлем (GSPDP), организирана от Международната федерация по тенис (ITF). Тази инициатива, стартирала още през 1986 година, има за цел да подкрепя изгряващи звезди от държави и региони с по-ограничено представителство на световната сцена, като им осигурява възможност да се състезават на най-високо ниво.

Иван Иванов, който оглавява юношеската ранглиста и вече е триумфирал на "Уимбълдън" и US Open, се нарежда сред тримата избрани, които ще получат внушителната сума от 50 000 долара. Това признание е поредното доказателство за неговия изключителен талант и постоянство на корта.

Не по-малко впечатляващо е постижението на Александър Василев, който достигна финал на турнира в Ню Йорк. Той е сред 51-те млади тенисисти, които ще бъдат подкрепени с 25 000 долара, за да продължат развитието си и да покоряват нови върхове в международните надпревари.

Общо 65 състезатели – както професионалисти, така и юноши – ще се възползват от финансовата помощ на GSPDP през този сезон. Програмата не само отваря врати към най-големите турнири в света, но и вдъхва увереност на младите спортисти, че трудът и усилията им се забелязват и възнаграждават.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ