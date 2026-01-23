Двама български таланти с престижни стипендии от Големия шлем

Младите тенис надежди Иван Иванов и Александър Василев бяха отличени със стипендии от престижната програма за развитие на тенисисти към Големия шлем (GSPDP), организирана от Международната федерация по тенис (ITF). Тази инициатива, стартирала още през 1986 година, има за цел да подкрепя изгряващи звезди от държави и региони с по-ограничено представителство на световната сцена, като им осигурява възможност да се състезават на най-високо ниво.

Иван Иванов, който оглавява юношеската ранглиста и вече е триумфирал на "Уимбълдън" и US Open, се нарежда сред тримата избрани, които ще получат внушителната сума от 50 000 долара. Това признание е поредното доказателство за неговия изключителен талант и постоянство на корта.

Не по-малко впечатляващо е постижението на Александър Василев, който достигна финал на турнира в Ню Йорк. Той е сред 51-те млади тенисисти, които ще бъдат подкрепени с 25 000 долара, за да продължат развитието си и да покоряват нови върхове в международните надпревари.

Общо 65 състезатели – както професионалисти, така и юноши – ще се възползват от финансовата помощ на GSPDP през този сезон. Програмата не само отваря врати към най-големите турнири в света, но и вдъхва увереност на младите спортисти, че трудът и усилията им се забелязват и възнаграждават.