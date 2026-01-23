Черно море разгроми Етър Велико Търново в контрола

Черно море записа победа с 6:0 срещу Етър Велико Търново в контролна среща, играна на стадион „Младост“ във Варна. Три от головете бяха дело на талантите от школата на „моряците“ Кристиян Михайлов (2) и Георги Пасков. Останалите попадения бяха дело на Васил Панайотов и Асен Дончев (2) Това бе трета проверка на варненци.

В 13-ата минута „моряците“ поведоха в резултата. Кристиян Михайлов бе изведен само срещу вратаря на Етър и реализира за 1:0. Преди това гостите имаха добро положение пред Пламен Илиев, но Атанас Атанасов стреля над вратата.



В 32-рата минута Калкан подхвана атака през центъра, пусна към Ники Златев, който стреля по диагонала, но вратарят изби в корнер. След изпълнението на ъглов удар Васил Панайотов с воле вкара страхотен гол за 2:0.

За второто полувреме Илиан Илиев направи10 промени. В игра се появиха Кристиан Томов, Влатко Дробаров, Росен Стефанов, Дани Мартин, Цветомир Панов, Николай Костадинов, Асен Дончев, Фелипе Кардозо, Георги Пасков, Асен Чандъров. Единствено Кристиян Миохайлов от първата част остана на терена.

В 51-вата минута Асен Дончев пусна страхотен пас към Кристиян Михайлов, който сам срещу вратаря вкара за 3:0. В 66-ата минута Кристиян Томов спаси удар на Стоянчов, останал сам срещу него.

В 73-ата минута Пасков получи пас отдясно и технично насочи топката в долния ляв ъгъл на вратата за 4:0.

В 76-ата минута Росен Стефанов стреля под ъгъл, топката бе избита от вратаря и попадна в Асен Дончев, който реализира за 5:0. Само 3 минути по-късно отново Асен Дончев вкара за 6:0.

Стартов състав на Черно море: Пламен Илиев, Живко Атанасов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Емануил Няголов, Берк Бейхан, Васил Панайотов, Андреяс Калкан, Димитър Тонев, Николай Златев, Кристиян Михайлов.

Срещата по различни причини пропуснаха – Давид Телеш, Георги Лазаров, Никола Недков, Калоян Тодоров и Георги Венциславов.