Стойчо Младенов за Левски: Много бързо се пука този балон, да не вирят нос

23 Януари, 2026 20:27 739 5

"ЦСКА се надига", допълни специалистът

Стойчо Младенов за Левски: Много бързо се пука този балон, да не вирят нос - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски безспорно е отборът, който доминира заглавията през есенния полусезон. "Сините" оглавяват класирането с внушителна преднина – цели 7 точки пред преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец, и цели 13 пред вечния си съперник ЦСКА. Въпреки впечатляващото представяне, футболната легенда Стойчо Младенов отправи предупреждение към тима от "Герена".

В интервю за Gong.bg, той изрази мнение, че Левски е най-стабилният отбор до момента, но не пропусна да отбележи, че прекалените ротации са довели до някои ненужни грешки.

"За Левски мога да кажа, че когато надуват балона, "синия" балон, много бързо се пука този балон. Така, че да не вирят нос. Имат много мачове, които да играят. ЦСКА се надига, Славия се завръща, Ботев Пловдив с присъствието на Херо, Локомотив Пловдив, 1948, Лудогорец няма да са това, което бяха през есента. Ще се вземат мерки, вече взеха футболисти. Конкуренцията и битката ще бъде жестока през втория полусезон", заяви Младенов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Долу цска

    1 5 Отговор
    Левскар съм.Тичам тичам,все съм втори.За Европа да не говориме.Карма ли е ?

    20:52 23.01.2026

  • 2 Простьо

    7 4 Отговор
    Плоския специалист (не е обида, лицето е от село Плоски) реши да се изкаже. В това лице винаги е имало някаква злоба - независимо за какво или за кого говори. Не случайно от години е точно никъде. Всички го усетиха и го разкараха.

    20:57 23.01.2026

  • 3 ХиХи

    2 3 Отговор
    Писал е много тройки на Лесни

    20:59 23.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стойчев

    3 0 Отговор
    Кой пък беше този разбирач?

    21:18 23.01.2026

