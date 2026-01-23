Стойчо Младенов за Левски: Много бързо се пука този балон, да не вирят нос

Левски безспорно е отборът, който доминира заглавията през есенния полусезон. "Сините" оглавяват класирането с внушителна преднина – цели 7 точки пред преследвачите ЦСКА 1948 и Лудогорец, и цели 13 пред вечния си съперник ЦСКА. Въпреки впечатляващото представяне, футболната легенда Стойчо Младенов отправи предупреждение към тима от "Герена".

В интервю за Gong.bg, той изрази мнение, че Левски е най-стабилният отбор до момента, но не пропусна да отбележи, че прекалените ротации са довели до някои ненужни грешки.

"За Левски мога да кажа, че когато надуват балона, "синия" балон, много бързо се пука този балон. Така, че да не вирят нос. Имат много мачове, които да играят. ЦСКА се надига, Славия се завръща, Ботев Пловдив с присъствието на Херо, Локомотив Пловдив, 1948, Лудогорец няма да са това, което бяха през есента. Ще се вземат мерки, вече взеха футболисти. Конкуренцията и битката ще бъде жестока през втория полусезон", заяви Младенов.