Мбапе изведе Реал Мадрид начело в Примера ВИДЕО

Реал Мадрид изигра нов добър мач под ръководството на Арвало Арбелоа и записа трета поредна победа във всички турнири, предаде sportal.bg.

"Белите" спечелиха с 2:0 гостуването си на третия в класирането Виляреал. Килиан Мбапе откри резултата в самото начало на второто полувреме и се разписа от дузпа в края на срещата. Успехът качи Реал временно на върха с аванс от две точки пред отбора на Барселона, който играе утре.

"Белите" стартираха агресивно и още във втората минута стигнаха до възможност след нарушение на Фойт срещу Белингам. Ударът на Валверде обаче не доведе до нищо опасно. Домакините не позволиха да бъдат притиснати, бързо изравниха играта и започнаха да атакуват. Те организираха няколко опасни атаки, но не успяха да ги завършат по възможно най-добрия начин и не стигнаха до точни удари.

Тимът на Марселиньо имаше предимство в този период, а гостите не успяваха да създадат нищо в предни позиции. В 18-ата минута великолепно подаване на Морено намери Микаутадзе. Грузинецът стреля от трудна позиция от въздуха и прати топката над вратата. Реал веднага отговори с отличен пробив на Арда Гюлер, а неговият изстрел бе спасен от вратаря на домакините. Това даде начало на по-активни действия на гостите, а турчинът имаше нова възможност да стреля малко по-късно, но този път бе неточен.

Мбапе отправи първия си удар в 27-ата минута след двойно с Винисиус, но не затрудни вратаря. Последва по-спокоен период, в който тимът на Арбелоа владееше топката в по-голямо време, но не намираше пролуки в отлично организираната защита на съперника. Към края на полувремето се стигна до няколко ситуации пред двете врати. Първо Винисиус великолепно се освободи от защитата и отправи удар, а топката мина близо до гредата. След това Микаутадзе стреля, но не затрудни особено Куртоа. При една бърза атака на гостите Мбапе изведе Винисиус сам срещу вратаря, но съдията спря атаката заради нарушение на бразилеца. Пап Гей, завърнал се спечелването на Купата на африканските нации със Сенегал, отправи хубав удар и топката не мина далеч от дясната греда на Куртоа.

"Белите" поведоха в самото начало на второто полувреме. Винисиус навлезе в наказателното поле, преодоля Наваро и от аутлинията опита да намери съотборник. Бранител на Виляреал блокира подаването, но топката стигна до Мбапе, който я прати в мрежата. Французинът отбеляза своя гол номер 20 в Ла Лига за този сезон. Винисиус създаваше сериозни проблеми на защитата на домакините и при следващия пробив намери Белингам в наказателното поле, но бранителите успяха да се справят с него.

През втората част тимът на Арбелоа имаше по-голям контрол и не позволяваше на Виляреал да атакува. С едно изключение. Жерард Морено пропусна великолепна възможност да изравни в 62-ата минута. Той получи топката на великолепна позиция, но я прати над вратата. Куртоа направи едно рутинно спасяване по-късно, когато Молейро отправи точен удар.

Мбапе можеше да отбележи втори гол в 82-ата минута. Той бе изведен великолепно от Камавинга, но не овладя добре топката и защитник на домакините го блокира. Французинът все пак стигна до попадение, след като си изработи дузпа в края на двубоя и я реализира. Мбапе реализира наказателния удар в стил "Паненка" пред погледа на Браим Диас, който влезе като резерва. След това Килиан отиде да прегърне съотборника си, който изпълни по същия начин дузпа, но я пропусна във финала за Купата на африканските нации и това коства на Мароко трофея.