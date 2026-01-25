Ница записа изразителен успех във френското първенство преди мача с Лудогорец

Ница загря за мача с Лудогорец в Лига Европа с изразителна победа с 4:1 срещу Нант в мач от 19-ия кръг на френското първенство по футбол. Така "орлите" спряха серия от негативни резултати и се изкачиха на 13-о място в класирането с 21 точки, десет зад Зона Европа, предаде БТА.

Ница ще срещне Лудогорец в четвъртък в Разград, като французите нямат шанс да достигнат в плейофите. Българският шампион обаче има седем точки и му е нужна победа, за да си осигури още поне два мача във втория по сила турнир.

Ница си гарантира победата още през първото полувреме, когато дясното крило Мохамед-Али Чо се разписа два пъти, а още веднъж точен бе Софиан Диоп. Нант намали в добавеното време на първата част чрез Мостафа Мохамед, но Том Лушет бе точен в края на мача за крайното 4:1 за Ница.

Нант е 16-и в Лига 1, а това място дава право на участие в плейофите за оставане. Оксер и Метц обаче са само с по две точки по-малко.