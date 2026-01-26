Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси си връща Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд

Челси си връща Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд

26 Януари, 2026 21:39 358 0

  • челси -
  • защитник-
  • аарон анселмино -
  • борусия дортмунд-
  • наем-
  • англия

Аржентинският талант се завръща на "Стамфорд Бридж"

Челси си връща Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Челси официално обяви завръщането на младия централен защитник Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд. Само шест месеца след като се присъедини към германския гранд под наем, 20-годишният аржентинец отново ще облече синята фланелка на лондончани.

Дортмунд потвърди раздялата с Анселмино чрез емоционално послание в социалните мрежи: „Благодарим ти, Аарон, за отдадеността и професионализма! Пожелаваме ти успех в следващите предизвикателства.“

Решението идва, след като Челси активира клаузата за предсрочно прекратяване на наема, с оглед на нарастващите проблеми в защитната линия на тима, причинени от поредица контузии.

През престоя си в Бундеслигата, Анселмино успя да се отличи с шест участия и дори реализира едно попадение, оставяйки добри впечатления сред феновете на „жълто-черните“. Днес той се сбогува със съотборниците си, а вече през следващата седмица се очаква да се присъедини към Челси и да започне подготовка с отбора.

Междувременно, Борусия Дортмунд разполага с време до 2 февруари, за да намери подходящ заместник на напускащия защитник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ