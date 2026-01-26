Челси си връща Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд

Челси официално обяви завръщането на младия централен защитник Аарон Анселмино от Борусия Дортмунд. Само шест месеца след като се присъедини към германския гранд под наем, 20-годишният аржентинец отново ще облече синята фланелка на лондончани.

Дортмунд потвърди раздялата с Анселмино чрез емоционално послание в социалните мрежи: „Благодарим ти, Аарон, за отдадеността и професионализма! Пожелаваме ти успех в следващите предизвикателства.“

Решението идва, след като Челси активира клаузата за предсрочно прекратяване на наема, с оглед на нарастващите проблеми в защитната линия на тима, причинени от поредица контузии.

През престоя си в Бундеслигата, Анселмино успя да се отличи с шест участия и дори реализира едно попадение, оставяйки добри впечатления сред феновете на „жълто-черните“. Днес той се сбогува със съотборниците си, а вече през следващата седмица се очаква да се присъедини към Челси и да започне подготовка с отбора.

Междувременно, Борусия Дортмунд разполага с време до 2 февруари, за да намери подходящ заместник на напускащия защитник.