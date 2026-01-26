Бразилската футболна звезда Алешандре Пато с амбиции за собственост на английски клуб

Бившият ас на Милан и националния отбор на Бразилия, Алешандре Пато, се готви да навлезе в света на английските футболни собственици. 36-годишният нападател, известен с бързината и головия си нюх, е сред водещите фигури в консорциум, който проявява сериозен интерес към придобиването на Колчестър Юнайтед – клуб, който в момента се състезава в четвъртото ниво на английския футбол, Лига 2.

Пато бе забелязан на трибуните на стадиона на Колчестър по време на домакинския двубой срещу Флийтууд Таун през уикенда, където бе специален гост на настоящия собственик Роби Каулинг. Присъствието на бразилеца не остана незабелязано и предизвика вълна от спекулации сред феновете и медиите.

Според авторитетната BBC Sport, преговорите за евентуалната сделка са в напреднала фаза, но официално потвърждение или обявление не се очаква в близките седмици. Процедурата по продажбата на клуба бе рестартирана през септември, след като предишните разговори с американската компания Lightwell Sports Group се провалиха през лятото на миналата година.

Роби Каулинг, който държи юздите на Колчестър Юнайтед, подчерта, че няма намерение да прибързва с избора на нов собственик.

„Имаме няколко сериозни кандидати, но за мен е важно да поверя бъдещето на клуба на човек, който може да го изведе на ново ниво. Това е като да повериш детето си на някого – трябва да си сигурен, че ще се грижи за него по най-добрия начин“, сподели Каулинг.