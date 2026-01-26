Монтана спечели контролата със Сепси

Монтана спечели втората си контрола на турска земя, надигравайки с 1:0 втородивизионния румънски Сепси.

През целия двубой възпитаниците на Акис Вавалис контролираха случващото се на терена, но не успяваха да стигнат до попадение, въпреки че имаха отлични възможности да сторят това.

Десетина минути преди края едно от новите попълнения Ангелос Цингарас се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него.

Монтана вече е с равенство и победа от двете си контроли по време на лагера в Турция. Преди дни монтанчани пропуснаха да спечелят срещу косоварския Лапи. Срещата завърши наравно 2:2.

Последната проверка на Монтана е срещу руския Ленинградец на 29 януари.