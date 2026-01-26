Сеп Блатер застана зад идеята за бойкот на Мондиал 2026

Бившият ръководител на ФИФА - Сеп Блатер изрази публично подкрепата си за нарастващите призиви за бойкот на Световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Вълната от недоволство се надигна след поредица от инциденти, свързани с действията на американските имиграционни власти.

Адвокатът Марк Пиет, който дълги години е работил с ФИФА по време на управлението на Блатер, наскоро отправи остро предупреждение към футболните фенове. Той ги посъветва да се въздържат от посещение на мачовете в САЩ, позовавайки се на опасения за сигурността. Повод за неговото изказване стана трагичен инцидент, при който жена бе убита от агент на Имиграционна и митническа охрана на САЩ през януари. Само преди седмица в Минеаполис друг американски гражданин също стана жертва на служител от същата агенция, което допълнително разпали общественото напрежение.

„Ситуацията в Щатите е тревожна – политическите опоненти са подложени на натиск, а злоупотребите от страна на имиграционните служби зачестяват. Това не е атмосфера, която да вдъхва доверие на футболните запалянковци. Моят съвет е прост – стойте далеч от САЩ. По телевизията ще видите всичко, без да рискувате. Ако все пак решите да пътувате, бъдете готови за строги проверки и евентуално връщане у дома, ако не се подчините на властите“, предупреди Пиет.

Сеп Блатер, който оглавяваше ФИФА до 2015 година, когато бе замесен в серия от корупционни скандали, не скри съгласието си с думите на Пиет.

„Напълно подкрепям позицията му относно Световното първенство. Моят съвет също е – избягвайте САЩ“, категоричен бе Блатер.

Настоящият президент на ФИФА Джани Инфантино, който поддържа близки отношения с бившия американски президент Доналд Тръмп, засега не е коментирал призивите за бойкот.