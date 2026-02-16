Рецепта на деня: Испанска бобена салата "Емпедрат"

Необходими продукти:

сварен бял боб - 500 г;

осолена треска - 250 г (или друга осолена риба);

домати - 2 бр.;

червена чушка - 1 бр.;

зелена чушка - 1 бр.;

червен лук - 1 малка глава;

яйца - 2 бр.;

черни маслини - 80 г;

пресен магданоз - 2 с.л.

За дресинга:

зехтин - 4 с.л.;

лимонов сок - 2 с.л. (или винен оцет);

сол - на вкус;

черен пипер - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Ако се използва осолена треска, тя се накисва в студена вода за 12-24 часа, като водата се сменя няколко пъти, за да се отстрани излишната сол. След това рибата се поставя в малка тенджера с вода, загрява се до завиране и се вари 5-7 минути, докато омекне. Изважда се, охлажда се и се накъсва на малки парчета, като се отстраняват кожата и костите.

Яйцата се сваряват в подсолена вода за около 8-10 минути до твърдо сварени. Охлаждат се в студена вода, обелват се и се нарязват на кубчета.

Свареният бял боб се измива и отцежда добре.

Доматите се нарязват на малки кубчета, чушките се почистват от семките и също се нарязват на кубчета, а лукът се нарязва на ситно. Маслините се нарязват на шайби или се оставят цели според предпочитанието.

В голяма купа се смесват бобът, треската, доматите, чушките, лукът, яйцата и маслините. Добавя се ситно нарязаният магданоз.

В малка купа се приготвя дресингът, като се разбиват зехтинът, оцетът или лимоновият сок, солта и черният пипер до получаване на гладка емулсия. Салатата се залива с дресинга и се разбърква внимателно, за да не се намачкат продуктите.

Оставя се в хладилник за около 20 минути преди сервиране, за да се смесят ароматите. Поднася се охладена като самостоятелно леко ястие или като традиционно испанско предястие.

Името Емпедрат идва от каталунската дума за „калдъръм“, защото бобените зърна напомнят на камъчета, пише gotvach.bg.