Атанас Русев за "Петрохан": Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани

16 Февруари, 2026 09:54 1 635 54

Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появява втори, трети. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Прехвърля се от една институция в друга без реални последствия

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало на случая, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани - това е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това заяви в „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.

По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно - била координациятата между институциите по отношение на деца в риск.

"Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появява втори, трети. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Прехвърля се от една институция в друга без реални последствия", изтъкна той.

От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той е какво точно се е случило извън "чистата секта, която е съществувала там".

"За мен нещата са почти ясни. От много години наблюдавам различни сектантски обединения и са налице всички типични признаци за това, че са секта. На първо място - има гуру, този лама Калушев, който твърди, че е открил истина, стояща над всичко друго. Има последователи - този тесен кръг от четирима мъже на неговата възраст, които го подкрепят, пътуват с него, включително до Мексико и други места. Има и ученици, които се привличат с посланието: „Ние знаем нещо велико и можем да ви го разкажем“, обясни той.

И допълни: "Сектата разполага с изолирано място, където се отделя от останалите, обгражда се, има оръжия, кучета. Налице е и духът на месианството:„Ние сме посветените, ние ще кажем на другите истината за живота“. Всички тези елементи ги има. Това е мистична секта", категоричен е експертът.

Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец. "Това не звучи логично -негова работа ли е да издирва други потърпевши? През школата им за „приключения“ са минали много хора. А в крайна сметка свидетелят трябва сам да доказва сигнала си", изтъкна той.

И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.

Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. И дадде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости. "Теоретично е възможно уязвими хора да бъдат използвани за натиск. Но това са хипотези", подчерта Игов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    27 0 Отговор
    Не !!! Това показа само докъде се е разпростряло паветното малоумие и поквара!!! Някои от вас, които са били в типично западни фирми са забелязали, че те се управляват и мотивират като секти!

    09:57 16.02.2026

  • 2 23аа

    8 7 Отговор
    Самоубийци не са жертви!

    Коментиран от #38

    09:57 16.02.2026

  • 3 То па едни

    21 3 Отговор
    семейства... с лопата да ги изринеш на бунището...

    Коментиран от #39

    09:58 16.02.2026

  • 4 Сталин

    17 10 Отговор
    Само забележете цялото "разследване" на хижата Петрохан се изразяваше в това разни експерти ,специалисти ,ченгета и Деветото джудже да оплюват убитите цял ден по медиите,все едно колко големи престъпници са били и заслужавали да бъдат убити,и нито веднъж да не се говори за възможните убиици,Едно е ясно всичко което казват от МВР е лъжа.Само си представете мащабите на криминалната хунта във високите етажи на властта,щом корумпираните държавни служби убиват хора които се борят срещу корупцията ,в България всеки който се бори срещу корупцията влиза в затвора или бива убит ,и всичко това е със съдействието на корумпираната съдебната власт в България,не случайно почти всички съдии и прокурори са жени ,това са държанки и проститутки на бандитите които са ги назначили на тези постове да упражняват чадър над криминалната дейност на тези бандити .Само си помислете в каква държава живеем щом корумпираните държавни служби могат да убиват всеки който пречи на криминалната дейност на властта,за 30 години западна демокрация България беше трансформирана от правова държава в политически криминален картел който убива ,корумпира и тероризира всеки който пречи на тези бандити.Демокрацията е проказа която бавно убива България.

    Коментиран от #20

    09:58 16.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    8 7 Отговор
    От хиляди деца са подбирали такива със зависимости от които родителите са дигнали ръце.

    Коментиран от #17, #42, #53

    09:58 16.02.2026

  • 6 Ура,,Ура

    8 4 Отговор
    Зомбирахте ни с тоя Петрохан, бе! Нито чета нито гледам за тая пандемия вече от една седмица. И ми е много добре.

    Коментиран от #10

    10:00 16.02.2026

  • 7 Механик

    18 0 Отговор
    Човекът говори и не осмисля казаното. ЛИНЧУВАНЕТО мой човек винаги е публично. То за това е и ЛИНЧУВАНЕ.
    Когато не знаеш значението на една дума, по-добре не я употребявай!
    п.п.
    като ти гледам умитата физиономийка, направо те виждам как бъркаш в гащичките на 6-годишно момченце.

    Коментиран от #24

    10:00 16.02.2026

  • 8 аАйде бе

    13 0 Отговор
    Аз като ги гледам повечето са разни пердета , щом дават интервюта не са чак толкова смачкани

    10:00 16.02.2026

  • 9 Механик

    10 0 Отговор
    Човекът говори и не осмисля казаното. ЛИНЧУВАНЕТО мой човек винаги е публично. То за това е и ЛИНЧУВАНЕ.
    Когато не знаеш значението на една дума, по-добре не я употребявай!
    п.п.
    като ти гледам умитата физиономийка, направо те виждам как бъркаш в гащичките на 6-годишно момченце.

    10:01 16.02.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Така хората не мислят за сметките за ток.

    Коментиран от #41

    10:01 16.02.2026

  • 11 аве ей боклук

    19 1 Отговор
    кой трябваше да не го допуска? някой да ги е карал да си подаряват децата в малолетна възраст на самотен и НЕженен съмнител мъж??? кой нормален родител се отказва от детето си ? ти въобше чуваш ли се какви глупости говориш? защитаваш шепа хора които нямат никакъв морал никакви ценности да отрежеш по-този начин детето си от света и да го пратиш при педелама си е направо подсъдимо!!!

    10:01 16.02.2026

  • 12 Хдгб

    9 2 Отговор
    И тоз юнак е от НПО

    10:03 16.02.2026

  • 13 гост

    11 3 Отговор
    От както свят светува винаги е имало тарикати които са експлоатирали лековерието на хората с цел лично обогатяване като се започне от първите жреци, които са измислили бог и се обявили за негови представители. И при Епстайн и при Иво всичко започва с манипулация. Първите шарани се хващат, снобите подражават, а ламите им скрояват компромати и ги изнудват за пари. Службите само това чакат и влизат във връзка с шаманите за да държат политици "интелектуалци" и бизнесмени на къса каишка. В един момент на някой му писва да не излязат компроматите на яве и ликвидира шаманите. Но компроматите остават в службите.

    10:03 16.02.2026

  • 14 съдбата е такава

    6 1 Отговор
    жертвите не са света вода ненапита . дрога, наклонности , не учат, не са християни , не са нормал . не са . дивиденти от гушкането с семействата на жертвите никой няма и да може да събере . не е мафия избила тези свръх човеци . нарочно лъжат . а това е много лошо . толкова полицаи и хора са живеели с тях . а сега не ги огласят . Не ги интересува . Фалирали . Избили са се . Какво повече може да се разбере . Нищо .

    10:03 16.02.2026

  • 15 Име

    8 1 Отговор
    Да си преглеждат сигналите за педофилия, които се дават. И да не се приемат анонимни сигнали!

    10:05 16.02.2026

  • 16 Роден в НРБ

    10 1 Отговор
    Те всичките са за въдворяване в психиатрия и евентуално затвор. Тези деца да не са кучета да ги раздават на тоя и оня? Ай сик..р

    10:06 16.02.2026

  • 17 какви зависимости те гонят тебе

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    едното дете призна че е пушило марихуана и толкова никое сеуго дете не е имало някакви зависимости към нещо! а марихуаната сама по себеси не пристрастява доказано е с много факти!!! кое дете не е пушило марихуана в учулище ? или си адски задръстен и не го знаеш това а? и аз съм пушил като ученик и какво нито съм станал зависим нито съм започнал да вземам наркотици после!!! това е съвсем нормално увлечение по децата и само да ти кажа че щом е пишил малкия значи че всички деца от обкръжението му са пушили техните родители защо не са ги дали на перколамата??? защо децата им сега не са наркомани и си живеят живота? с мен беше така всички пушеха в училище и беше готино га правим смеехме се като луди веселяхме се и толкова после като минаха ученическите години отмина и това влечение ! тъпо е да се използва употребата на марихуана като определение за зависичост или още повече че била наркотик!!! има си стотици експерименти по цял свят с нея и е доказано че не е наркотик и ме пристрастява!!! а кажи сега останалите деца минали през спалнята на психоламата какви зависимости самимали???

    10:08 16.02.2026

  • 18 Тити на Кака

    8 1 Отговор
    Всъщност, това не е просто мистична секта, а мистична секта с интереси в областта на недвижимите имоти, малки момченца и финансовите операции с откровени идиоти.
    Например - кметове.

    Коментиран от #19

    10:08 16.02.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тити на Кака":

    Овъргалапи в престъпления с Георги Илиев!

    10:10 16.02.2026

  • 20 Слушах

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Доктор Гълъбова при Карбовски.Каза,че НОРМАЛНОТО Е ЕДНО, в широки граници,но едно.НЯМА АЛТЕРНАТИВНОнормално.Какво не е ясно.Това,че едни хора са живели извън нормите,а други са си другарували с тях е петно,което не го обясняват така,че да се съгласим.Мислили са,че са над всички норми и правила,а сега се чудят,че трябва да плащат сметката.Ами появи се кръчмарят,образно казано.Няма безплатен обяд

    10:11 16.02.2026

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Тека е!Родителите са били прекрасни хора, щом са си поверили децата на великият Лама Калушев. 💋🥳🤣👍

    10:12 16.02.2026

  • 22 Време е

    8 0 Отговор
    тази цялата полемика и героите от просветеното общество да бъдат преместени в Курило. Там ще плуват в свои води.

    10:13 16.02.2026

  • 23 Глупотевини

    6 0 Отговор
    като физиономията му !

    10:16 16.02.2026

  • 24 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Пропуснал си думата "буквално", фокусирайки се върху глуповатата тавтология на откровено полуинтелигентния изследовател на демокрацията с тройка по български.
    А с употребата на "буквално" геният небуквално, почти метафорично, се е по на с. Рал, защото буквалното линчуване включва в себе си не само присъда от нелегитимни съдии, но и изпълнението й в особено впечатляващи формати.
    УчЕн.
    От тия, с правилния работническо-селски произход.
    Това е положението.

    10:18 16.02.2026

  • 25 Крайно безотговорни хора

    6 0 Отговор
    Като кажеш "Допусна се...", трябва да кажеш КОЙ го допусна, шото ТО... само не мое се допусне! Все едно да кажеш, " Некой каза..."!

    10:19 16.02.2026

  • 26 Край

    3 0 Отговор
    Институциите са за да пазят нормалните хора. Ако някой иска да скочи от 8 етаж или да си даде имането на секта или да си прати детето при лама няма сила която да го спре.

    Коментиран от #31

    10:20 16.02.2026

  • 27 Те сами

    3 0 Отговор
    Сами търсят да дават интервюта.И говорят големи нелепици.Сл.Трифонов затова е бесен,че не се прие закон за регистър на педофилите.Щели да страдат.Ама те са болни хора.Заради едно пукнато гърне ще си счупим всички здрави(като в приказката).Пък ПП изнесоха снимки на една красива депутатка в между другото красива поза и сега ще си "берат плодовете" за компроматите.Казано е"Който е невинен,пръв да хвърли камък"

    10:22 16.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тва е Чалга Мафия, Пе е раси, Педофили

    5 0 Отговор
    Политици, Актьорско майсторство и овце да им гласуват за пейсе лв.🤣🇧🇬

    10:28 16.02.2026

  • 30 Павел Пенев

    5 2 Отговор
    Нали има следствена тайна. Кой разреши да се пуща селектирана информация само против убитите лица и техните близки,които не могат да се защитят от измишльотините на МВР, прокуратурата и идиотските медии. А в същото време не можем да видим тиквата,шопара,министъра на МВР и Главния секретар, които в други случаи са първи философи.

    Коментиран от #35

    10:28 16.02.2026

  • 31 А...не

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Край":

    Работата е там,че те пречат на нормалните хора.Не са глупави и разполагат с финансиране, с важни приятели,,с компромати.Службите напоследък се сменят и се прехвърля отговорност.Ето напр.Мирчев ,от екрана крещеше,че трябва да се разчистят всички служби.От записа ,с наше МВР,имат си безотчетен кеш.

    10:30 16.02.2026

  • 32 Я по-полека...28

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "ДАНС и МВР са ги разработили, елате":

    Абе ти кво сега, всички самотни или несемейни хора, ше ги изкараш обратни ли...??? Виж се кво си написал...Така утре и ти може да си вече ГЕЙ!

    Коментиран от #47

    10:32 16.02.2026

  • 33 Инж1

    1 5 Отговор
    Напълно е възможно твърденията за секта, педофилия и т.н. да са верни!!!!
    Но все ни убягва онзи адвокат на РОСАТОМ!!!! Конците явно ги дърпа ГРУ!!!! А в медиите просто се вдига пушилка!!!!
    Това е клетка на руските служби, която е трябвало да бъде зачистена!!!!! Поради някаква причина.....

    10:35 16.02.2026

  • 34 Правда

    3 0 Отговор
    Не, допусна се да им изслушаме всичките глупости. Защо? Да вземе обществото пример от едни провалени родители?

    10:36 16.02.2026

  • 35 Тити на Кака

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Павел Пенев":

    Интересна работа, когато искаха повече информация по престъплението ППавелпеневците не се бяха досетили за следствената тайна, а сега, когато бе вдигната завесата, изведнъж станаха поклонници на тайнствата съдебни.
    Аналогично - когато Буци и Шиши говореха публично, ППгениите намираха това за недопустимо, определяйки себе си / + Калушев/ като единствено оторизирани говорители. а сега, когато Буци и Шиши мълчат - моментално ги обвиняват за мълчанието.
    Чувал ли си за шизофренията, друже?
    Информирай се, ще ти стане интересно!

    10:36 16.02.2026

  • 36 Не разбрахте ли , че МВР нищо няма да

    3 3 Отговор
    кажат . Те са смешници които ламтят за пари и замитат всичко . Чудят се какви версии да измислят за да затворят и замажат очите на хората , без да кажат ИСТИНАТА ,а тя е една . И за мен е ясно , че тези хора както е казал един полицай от Монтана са "таен отяд за бързо реагиране" , който е вербуван от ЦРУ МОЖЕ БИ . А ДАНС са били задължени от ПОСОЛСТВОТО да ги пази в сянка и да принуждава , който подаде оплакване срещу тях - да си изтегля показанията ! А колко хора от подземния свят бяха ликвидирани + Алексей Петров . Просто трябва да се проверят тези оръжия (по балистични характеристики) дали са използавани за ликвидиране на някой от престъпниците . И в един момент ПОСОЛСТВОТО пенсионира тази "клетка" , а те вместо да се преквалифицират в други подобни занимания , прибягват до КРАЙНОСТ ! Ама снешковците от МВР не могат да ни кажат истината , интелекта им стига до .... секта и педофилия !

    10:39 16.02.2026

  • 37 Севаст Огнян

    8 1 Отговор
    всички говорят как НПО-то на Калушев внушава че е държавна структура с името си: "Национална агенция за контрол на защитените територии" и как това е против закона, който казва че организации, чието име е подвеждащо не могат да бъдат регистрирани в България.
    По тази логика, трябва да бъдат заличени от регистъра и :
    -център за изследване на демокрацията от който е настоящия анализатор в тази статия
    -центъра за правни инициативи на Христо Иванов
    -европейския съвет за външна политика - НПО, в което зам.директор е Весела Чернева
    и една камара други евролиберални организацийки внушаващи че са държавни или европейски структури.

    10:42 16.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 педи терзиев

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "То па едни":

    отрочетата на доносници се разпознаваме чрез фонтанелата и се привличаме и си помагаме няма конспирация тук...

    10:55 16.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Много теми останаха незабелязани.
    Както че кмета иска оставката на шефа на градския транспорт, щото вместо за 9 000 лв , купуват автобуси за 90 000лв. Ама то атакуват щото бил дарявал....
    В каква страна живеем.

    Коментиран от #52

    10:57 16.02.2026

  • 42 Нямам думи

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Факт е че таз мама , майка му, не знам що така наговори таквиз глупости. Това за прерожденците, тя каза , че Калушев никога не го е казвал. Защо си измисля....Майката на Николай, каза че се разграничава от нея.
    Как хората повярваха на една жена.....а уж не вярват в манипулация.
    Ако не могат да те хванат с едно, те хващат с друго...

    11:00 16.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Леко

    2 1 Отговор
    Първо за сектите да се види до колко това е престъпление. Какво като са секта къде е отговорноста и на кого.педофилията е за криминална не е за ГДБОП. Там е опита и практиката. ДАНС изобщо пък не им е работада разследват. Разследва се по НПК това значи да има досъдебно производство с наблюдаващ прокурор. Другото е едно не по различно от говори се в село но го няма в дело

    11:06 16.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Държавно ОПГ

    1 0 Отговор
    Това ли е ченгето, което е откраднало картографските данни от компютъра на Калушев, както твърди майката на един от учениците му и след това е накарал сина й да подаде сигнал за уж педофилия?!?

    11:12 16.02.2026

  • 47 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Я по-полека...28":

    Но пък самотните и неженени мъже НЕ взимат малки момченца,уж да ги възпитават.Не ги откъсват от нормалната им среда,в която се ходи на училище,а мама и татко възпитават и се грижат за тях.Опитваш се да изкараш черното бяло,но какво целиш....

    11:13 16.02.2026

  • 48 Лъв

    0 0 Отговор
    Навсякъде около 80% от коментарите са от ПЛАТЕНИ ПОДЛИ ТРОЛОВЕ.

    Коментиран от #54

    11:14 16.02.2026

  • 49 Не мога да се съглася със заглавието

    3 2 Отговор
    Точно обратното е. Допусна се да бъдат фаворизирани. Целта е публично оправдание на властимащите които или са за есени или се опитват да прикрият следите.

    11:14 16.02.2026

  • 50 Психодинспансер

    1 0 Отговор
    Ей много експерти много нещо.Аман!!!!!!

    11:17 16.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Така е":

    Щом се е чуло,значи се следят.В СО са от различни партии.Страшното е,че педофилите са болни хора и могат утре да хванат твоето дете,нечие дете и тогава се осъзнава,че им трябва помощ,а не закрила.

    11:19 16.02.2026

  • 53 Тези родители най вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Са били изнудвани да дават пари , но много пари. Те така са подбирани че да имат много недекларирани пари но много пари. И хоп изнудване. От къде изнудвачите знаят за парите на жертвите си отговорете сами.
    Но всичко от начало до край е за пари !!!

    11:23 16.02.2026

  • 54 Така е прав си повечето са тролове

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лъв":

    По какво се познават. По ника тоест името. Името им винаги е впечатляващо и запомнящо се. Второ никога не слагат знак първи. Може би им отнета тази възможност. Но после по късно манипулират лайковете безнаказано. Това да тролове близки до властта. Покровителствувани.от сайта. Чудя се кой им слага лайкове !?! Проззти хора.

    11:30 16.02.2026

