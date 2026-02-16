Атанас Русев за "Петрохан": Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани

Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало на случая, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани - това е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това заяви в „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.
По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно - била координациятата между институциите по отношение на деца в риск.
"Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появява втори, трети. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Прехвърля се от една институция в друга без реални последствия", изтъкна той.
От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той е какво точно се е случило извън "чистата секта, която е съществувала там".
"За мен нещата са почти ясни. От много години наблюдавам различни сектантски обединения и са налице всички типични признаци за това, че са секта. На първо място - има гуру, този лама Калушев, който твърди, че е открил истина, стояща над всичко друго. Има последователи - този тесен кръг от четирима мъже на неговата възраст, които го подкрепят, пътуват с него, включително до Мексико и други места. Има и ученици, които се привличат с посланието: „Ние знаем нещо велико и можем да ви го разкажем“, обясни той.
И допълни: "Сектата разполага с изолирано място, където се отделя от останалите, обгражда се, има оръжия, кучета. Налице е и духът на месианството:„Ние сме посветените, ние ще кажем на другите истината за живота“. Всички тези елементи ги има. Това е мистична секта", категоричен е експертът.
Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец. "Това не звучи логично -негова работа ли е да издирва други потърпевши? През школата им за „приключения“ са минали много хора. А в крайна сметка свидетелят трябва сам да доказва сигнала си", изтъкна той.
И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.
Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. И дадде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости. "Теоретично е възможно уязвими хора да бъдат използвани за натиск. Но това са хипотези", подчерта Игов.
1 Пич
09:57 16.02.2026
2 23аа
Коментиран от #38
09:57 16.02.2026
3 То па едни
Коментиран от #39
09:58 16.02.2026
4 Сталин
Коментиран от #20
09:58 16.02.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #42, #53
09:58 16.02.2026
6 Ура,,Ура
Коментиран от #10
10:00 16.02.2026
7 Механик
Когато не знаеш значението на една дума, по-добре не я употребявай!
п.п.
като ти гледам умитата физиономийка, направо те виждам как бъркаш в гащичките на 6-годишно момченце.
Коментиран от #24
10:00 16.02.2026
8 аАйде бе
10:00 16.02.2026
9 Механик
Когато не знаеш значението на една дума, по-добре не я употребявай!
п.п.
като ти гледам умитата физиономийка, направо те виждам как бъркаш в гащичките на 6-годишно момченце.
10:01 16.02.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ура,,Ура":Така хората не мислят за сметките за ток.
Коментиран от #41
10:01 16.02.2026
11 аве ей боклук
10:01 16.02.2026
12 Хдгб
10:03 16.02.2026
13 гост
10:03 16.02.2026
14 съдбата е такава
10:03 16.02.2026
15 Име
10:05 16.02.2026
16 Роден в НРБ
10:06 16.02.2026
17 какви зависимости те гонят тебе
До коментар #5 от "Последния Софиянец":едното дете призна че е пушило марихуана и толкова никое сеуго дете не е имало някакви зависимости към нещо! а марихуаната сама по себеси не пристрастява доказано е с много факти!!! кое дете не е пушило марихуана в учулище ? или си адски задръстен и не го знаеш това а? и аз съм пушил като ученик и какво нито съм станал зависим нито съм започнал да вземам наркотици после!!! това е съвсем нормално увлечение по децата и само да ти кажа че щом е пишил малкия значи че всички деца от обкръжението му са пушили техните родители защо не са ги дали на перколамата??? защо децата им сега не са наркомани и си живеят живота? с мен беше така всички пушеха в училище и беше готино га правим смеехме се като луди веселяхме се и толкова после като минаха ученическите години отмина и това влечение ! тъпо е да се използва употребата на марихуана като определение за зависичост или още повече че била наркотик!!! има си стотици експерименти по цял свят с нея и е доказано че не е наркотик и ме пристрастява!!! а кажи сега останалите деца минали през спалнята на психоламата какви зависимости самимали???
10:08 16.02.2026
18 Тити на Кака
Например - кметове.
Коментиран от #19
10:08 16.02.2026
19 Дзак
До коментар #18 от "Тити на Кака":Овъргалапи в престъпления с Георги Илиев!
10:10 16.02.2026
20 Слушах
До коментар #4 от "Сталин":Доктор Гълъбова при Карбовски.Каза,че НОРМАЛНОТО Е ЕДНО, в широки граници,но едно.НЯМА АЛТЕРНАТИВНОнормално.Какво не е ясно.Това,че едни хора са живели извън нормите,а други са си другарували с тях е петно,което не го обясняват така,че да се съгласим.Мислили са,че са над всички норми и правила,а сега се чудят,че трябва да плащат сметката.Ами появи се кръчмарят,образно казано.Няма безплатен обяд
10:11 16.02.2026
21 Mими Кучева🐕🦺
10:12 16.02.2026
22 Време е
10:13 16.02.2026
23 Глупотевини
10:16 16.02.2026
24 Тити на Кака
До коментар #7 от "Механик":Пропуснал си думата "буквално", фокусирайки се върху глуповатата тавтология на откровено полуинтелигентния изследовател на демокрацията с тройка по български.
А с употребата на "буквално" геният небуквално, почти метафорично, се е по на с. Рал, защото буквалното линчуване включва в себе си не само присъда от нелегитимни съдии, но и изпълнението й в особено впечатляващи формати.
УчЕн.
От тия, с правилния работническо-селски произход.
Това е положението.
10:18 16.02.2026
25 Крайно безотговорни хора
10:19 16.02.2026
26 Край
Коментиран от #31
10:20 16.02.2026
27 Те сами
10:22 16.02.2026
29 Тва е Чалга Мафия, Пе е раси, Педофили
10:28 16.02.2026
30 Павел Пенев
Коментиран от #35
10:28 16.02.2026
31 А...не
До коментар #26 от "Край":Работата е там,че те пречат на нормалните хора.Не са глупави и разполагат с финансиране, с важни приятели,,с компромати.Службите напоследък се сменят и се прехвърля отговорност.Ето напр.Мирчев ,от екрана крещеше,че трябва да се разчистят всички служби.От записа ,с наше МВР,имат си безотчетен кеш.
10:30 16.02.2026
32 Я по-полека...28
До коментар #28 от "ДАНС и МВР са ги разработили, елате":Абе ти кво сега, всички самотни или несемейни хора, ше ги изкараш обратни ли...??? Виж се кво си написал...Така утре и ти може да си вече ГЕЙ!
Коментиран от #47
10:32 16.02.2026
33 Инж1
Но все ни убягва онзи адвокат на РОСАТОМ!!!! Конците явно ги дърпа ГРУ!!!! А в медиите просто се вдига пушилка!!!!
Това е клетка на руските служби, която е трябвало да бъде зачистена!!!!! Поради някаква причина.....
10:35 16.02.2026
34 Правда
10:36 16.02.2026
35 Тити на Кака
До коментар #30 от "Павел Пенев":Интересна работа, когато искаха повече информация по престъплението ППавелпеневците не се бяха досетили за следствената тайна, а сега, когато бе вдигната завесата, изведнъж станаха поклонници на тайнствата съдебни.
Аналогично - когато Буци и Шиши говореха публично, ППгениите намираха това за недопустимо, определяйки себе си / + Калушев/ като единствено оторизирани говорители. а сега, когато Буци и Шиши мълчат - моментално ги обвиняват за мълчанието.
Чувал ли си за шизофренията, друже?
Информирай се, ще ти стане интересно!
10:36 16.02.2026
36 Не разбрахте ли , че МВР нищо няма да
10:39 16.02.2026
37 Севаст Огнян
По тази логика, трябва да бъдат заличени от регистъра и :
-център за изследване на демокрацията от който е настоящия анализатор в тази статия
-центъра за правни инициативи на Христо Иванов
-европейския съвет за външна политика - НПО, в което зам.директор е Весела Чернева
и една камара други евролиберални организацийки внушаващи че са държавни или европейски структури.
10:42 16.02.2026
39 педи терзиев
До коментар #3 от "То па едни":отрочетата на доносници се разпознаваме чрез фонтанелата и се привличаме и си помагаме няма конспирация тук...
10:55 16.02.2026
41 Така е
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Много теми останаха незабелязани.
Както че кмета иска оставката на шефа на градския транспорт, щото вместо за 9 000 лв , купуват автобуси за 90 000лв. Ама то атакуват щото бил дарявал....
В каква страна живеем.
Коментиран от #52
10:57 16.02.2026
42 Нямам думи
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Факт е че таз мама , майка му, не знам що така наговори таквиз глупости. Това за прерожденците, тя каза , че Калушев никога не го е казвал. Защо си измисля....Майката на Николай, каза че се разграничава от нея.
Как хората повярваха на една жена.....а уж не вярват в манипулация.
Ако не могат да те хванат с едно, те хващат с друго...
11:00 16.02.2026
44 Леко
11:06 16.02.2026
46 Държавно ОПГ
11:12 16.02.2026
47 Така е
До коментар #32 от "Я по-полека...28":Но пък самотните и неженени мъже НЕ взимат малки момченца,уж да ги възпитават.Не ги откъсват от нормалната им среда,в която се ходи на училище,а мама и татко възпитават и се грижат за тях.Опитваш се да изкараш черното бяло,но какво целиш....
11:13 16.02.2026
48 Лъв
Коментиран от #54
49 Не мога да се съглася със заглавието
11:14 16.02.2026
50 Психодинспансер
11:17 16.02.2026
52 Ами
До коментар #41 от "Така е":Щом се е чуло,значи се следят.В СО са от различни партии.Страшното е,че педофилите са болни хора и могат утре да хванат твоето дете,нечие дете и тогава се осъзнава,че им трябва помощ,а не закрила.
11:19 16.02.2026
53 Тези родители най вероятно
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Са били изнудвани да дават пари , но много пари. Те така са подбирани че да имат много недекларирани пари но много пари. И хоп изнудване. От къде изнудвачите знаят за парите на жертвите си отговорете сами.
Но всичко от начало до край е за пари !!!
11:23 16.02.2026
54 Така е прав си повечето са тролове
До коментар #48 от "Лъв":По какво се познават. По ника тоест името. Името им винаги е впечатляващо и запомнящо се. Второ никога не слагат знак първи. Може би им отнета тази възможност. Но после по късно манипулират лайковете безнаказано. Това да тролове близки до властта. Покровителствувани.от сайта. Чудя се кой им слага лайкове !?! Проззти хора.
11:30 16.02.2026