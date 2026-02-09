Андрий Шевченко с категорична реакция срещу евентуалното завръщане на руските футболни отбори

Президентът на Украинската футболна асоциация - Андрий Шевченко остро осъди идеята за премахване на международната изолация на Русия в спорта. Легендата на украинския футбол не остави място за съмнение – позицията на страната му остава твърда и непреклонна, независимо от последните изказвания на ръководството на ФИФА.

"Действахме светкавично. Нашето становище бе оповестено публично и без колебание: докато военните действия не приключат, Украйна категорично се противопоставя на всякакво връщане на руските отбори в международния футбол," подчерта Шевченко, цитиран от RT.

Повод за острия отговор стана изявлението на президента на ФИФА - Джани Инфантино от 2 февруари, в което той загатна за възможността санкциите срещу Русия да бъдат преразгледани. По думите му, ограниченията, наложени през 2022 година, не са довели до очакваните резултати, а напротив – засилили са напрежението сред младите спортисти.

Въпреки опитите на Инфантино да върне руските клубове и национални селекции на международната сцена, инициативата му се сблъска с твърда опозиция не само от страна на Украйна, но и от редица европейски футболни федерации.

Към днешна дата руските тимове остават извън всички официални състезания под егидата на ФИФА и УЕФА, а страната вече пропусна възможността да участва в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.