Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андрий Шевченко с категорична реакция срещу евентуалното завръщане на руските футболни отбори

Андрий Шевченко с категорична реакция срещу евентуалното завръщане на руските футболни отбори

9 Февруари, 2026 22:48 1 439 21

  • украинската футболна асоциация -
  • андрий шевченко-
  • идеята -
  • международната изолация -
  • русия-
  • фифа-
  • украйна-
  • джани инфантино

Ситуацията остава напрегната

Андрий Шевченко с категорична реакция срещу евентуалното завръщане на руските футболни отбори - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Украинската футболна асоциация - Андрий Шевченко остро осъди идеята за премахване на международната изолация на Русия в спорта. Легендата на украинския футбол не остави място за съмнение – позицията на страната му остава твърда и непреклонна, независимо от последните изказвания на ръководството на ФИФА.

"Действахме светкавично. Нашето становище бе оповестено публично и без колебание: докато военните действия не приключат, Украйна категорично се противопоставя на всякакво връщане на руските отбори в международния футбол," подчерта Шевченко, цитиран от RT.

Повод за острия отговор стана изявлението на президента на ФИФА - Джани Инфантино от 2 февруари, в което той загатна за възможността санкциите срещу Русия да бъдат преразгледани. По думите му, ограниченията, наложени през 2022 година, не са довели до очакваните резултати, а напротив – засилили са напрежението сред младите спортисти.

Въпреки опитите на Инфантино да върне руските клубове и национални селекции на международната сцена, инициативата му се сблъска с твърда опозиция не само от страна на Украйна, но и от редица европейски футболни федерации.

Към днешна дата руските тимове остават извън всички официални състезания под егидата на ФИФА и УЕФА, а страната вече пропусна възможността да участва в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 24 Отговор
    РСФСР са токоз ,,велики,, че не съм ги мяркал ни по Олимпиади , ни по футбол напоследък

    Коментиран от #2

    22:51 09.02.2026

  • 2 Олег Блохин

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Я , согласен ...

    22:55 09.02.2026

  • 3 Сатана Z

    28 5 Отговор
    Интересно,защо Андрий не е мобилизиран да се бие на фронта ,а се облича в женски дрехи като ходи на пазар?

    22:56 09.02.2026

  • 4 Опорка

    22 4 Отговор
    Футбола за сега остава интересен, но най-вероятно ще го сполети съдбата на олимпиадата - политически дефиниран джeндъp бълвоч, който никой не гледа.

    22:57 09.02.2026

  • 5 Още новини от Украйна

    20 6 Отговор
    Кой беше тоа?

    22:59 09.02.2026

  • 6 Гориил

    26 4 Отговор
    Андрей Шевченко не внася милиони в бюджета на ФИФА. Слабият му и тих глас отразява личната му омраза към процеса на сближаване и интеграция между Украйна и Русия. Той е прекарал десетилетия от живота си в Европа и (както много европейци, потиснати и объркани от черна пропаганда) не разбира същността и значението на бъдещите промени.

    Коментиран от #7

    23:00 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Спецназ

    22 3 Отговор
    Може ли да ми каже тоя ТАПИР,
    с какво футболен отбор играещ за нЕкаква купа се намества в Политиката??

    100 пъти да го питам- нЕма ми даде смислен отговор, Баце- ЗАКЛЕВАМ СЕ!

    Коментиран от #18

    23:02 09.02.2026

  • 9 Саша Грей

    2 8 Отговор
    "процеса на сближаване и интеграция между Украйна и Русия"

    Осъзнаваш ли значението на думите, които си написал?

    Коментиран от #13

    23:03 09.02.2026

  • 10 Спецназ

    14 3 Отговор
    МНОО са тАпи украинците, Баце!

    Направо трЕбва да се зачистват като вредители по Света!
    ФАКТ!

    23:05 09.02.2026

  • 11 От Кремъл:

    16 3 Отговор
    Марш на фронта бе,боклук.

    23:06 09.02.2026

  • 12 Жорко

    8 2 Отговор
    Тоя па...какво да виновни спортистите за политиката на Русия,но не, те трябва да накажат всичко и какво?Е, в крайна сметка кервана си върви,а кучетата лаят!

    23:14 09.02.2026

  • 13 Гориил

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Саша Грей":

    Приемам думите си сериозно. Най-видните политолози и експерти предсказват точно този сценарий с 90 процента сигурност. Вие просто сте нетърпеливи и податливи на черна пропаганда. Точно такова ще бъде бъдещето. Дълбоко в себе си европейците са негативно настроени към Украйна и никога няма да я приемат в европейското семейство.

    Коментиран от #15

    23:15 09.02.2026

  • 14 Тома

    8 2 Отговор
    А харесва ли шевченко бандера.Поклонник ли му е

    Коментиран от #17

    23:20 09.02.2026

  • 15 Маймуне ,

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Гориил":

    Честно , ти из Амазонските полета ли си бе ?

    23:22 09.02.2026

  • 16 Амчи,

    2 2 Отговор
    смей ли каже друго.

    23:31 09.02.2026

  • 17 Томе ,

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тома":

    А ти харесваш ли Тов. Членин ?

    23:37 09.02.2026

  • 18 Брачет,

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    Той не се НАМЕСВА , но ще се намери време ВСУ а ти го НАМЕСТВА .. 🤭😁

    23:48 09.02.2026

  • 19 Пловдив

    3 1 Отговор
    тсаредеП !!! Прочетено наобратно.

    23:50 09.02.2026

  • 20 Гориил

    3 1 Отговор
    Андрей Шевченко е защитил децата си от вербуване в украинската армия.В такъв случай той не е искрен.

    01:22 10.02.2026

  • 21 Ъъъъъ

    2 1 Отговор
    Мдаааа..... А в някога великата Британия, "пенсионираха" шефа от полицията, който реши, че присъствието на израелски фенове на "Вила Парк" крие рискове и не ги допусна на стадиона..... Ама Шева не ьсмее да промъца по случая , деа и мишката, деа.... 🤔

    01:46 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове