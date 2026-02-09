Андрий Шевченко с категорична реакция срещу евентуалното завръщане на руските футболни отбори

Президентът на Украинската футболна асоциация - Андрий Шевченко остро осъди идеята за премахване на международната изолация на Русия в спорта. Легендата на украинския футбол не остави място за съмнение – позицията на страната му остава твърда и непреклонна, независимо от последните изказвания на ръководството на ФИФА.
"Действахме светкавично. Нашето становище бе оповестено публично и без колебание: докато военните действия не приключат, Украйна категорично се противопоставя на всякакво връщане на руските отбори в международния футбол," подчерта Шевченко, цитиран от RT.
Повод за острия отговор стана изявлението на президента на ФИФА - Джани Инфантино от 2 февруари, в което той загатна за възможността санкциите срещу Русия да бъдат преразгледани. По думите му, ограниченията, наложени през 2022 година, не са довели до очакваните резултати, а напротив – засилили са напрежението сред младите спортисти.
Въпреки опитите на Инфантино да върне руските клубове и национални селекции на международната сцена, инициативата му се сблъска с твърда опозиция не само от страна на Украйна, но и от редица европейски футболни федерации.
Към днешна дата руските тимове остават извън всички официални състезания под егидата на ФИФА и УЕФА, а страната вече пропусна възможността да участва в квалификациите за Световното първенство през 2026 година.
Коментиран от #2
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Я , согласен ...
Коментиран от #7
7 Този коментар е премахнат от модератор.
с какво футболен отбор играещ за нЕкаква купа се намества в Политиката??
100 пъти да го питам- нЕма ми даде смислен отговор, Баце- ЗАКЛЕВАМ СЕ!
Коментиран от #18
Осъзнаваш ли значението на думите, които си написал?
Коментиран от #13
Направо трЕбва да се зачистват като вредители по Света!
ФАКТ!
До коментар #9 от "Саша Грей":Приемам думите си сериозно. Най-видните политолози и експерти предсказват точно този сценарий с 90 процента сигурност. Вие просто сте нетърпеливи и податливи на черна пропаганда. Точно такова ще бъде бъдещето. Дълбоко в себе си европейците са негативно настроени към Украйна и никога няма да я приемат в европейското семейство.
Коментиран от #15
Коментиран от #17
До коментар #13 от "Гориил":Честно , ти из Амазонските полета ли си бе ?
До коментар #14 от "Тома":А ти харесваш ли Тов. Членин ?
До коментар #8 от "Спецназ":Той не се НАМЕСВА , но ще се намери време ВСУ а ти го НАМЕСТВА .. 🤭😁
