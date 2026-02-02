Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джани Инфантино мисли за връщане на руските отбори

Джани Инфантино мисли за връщане на руските отбори

2 Февруари, 2026 20:05 327 2

  • фифа-
  • джани инфантино-
  • руски отбори-
  • санкции-
  • международен футбол-
  • доналд тръмп-
  • световно първенство-
  • катар 2022-
  • британски фенове-
  • мир-
  • спортна политика

Според него мерките не водят до търсените резултати

Джани Инфантино мисли за връщане на руските отбори - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино призова за сериозен дебат относно бъдещето на руските клубове и национални селекции в международния футбол. В интервю за Sky News, той подчерта, че наложените санкции не са довели до положителни резултати, а напротив – засилили са напрежението и разделението в световната футболна общност.

„Санкциите срещу руските отбори? Време е да ги преразгледаме. Забраната не донесе нищо добро – само повече разочарование и враждебност“, категоричен бе Инфантино.

Той настоя, че ФИФА трябва да обмисли промяна в правилата, така че националните тимове да не бъдат изключвани от турнири по политически причини.

Руските клубове и национални формации са извън международните надпревари на ФИФА и УЕФА от 2022 година, след началото на военния конфликт в Украйна. Според Инфантино, подобни мерки не водят до търсените резултати и е време за нов подход.

Междувременно, президентът на ФИФА се извини публично за своята шеговита забележка по адрес на британските фенове, направена по време на Световния икономически форум в Давос. Тогава той отбеляза, че Мондиал 2022 в Катар е бил първият, на който „не е арестуван нито един британец“ – коментар, който предизвика буря от реакции на Острова.

„Искам да поднеса извиненията си. Това беше неуместна шега, целяща да подчертае, че първенството премина в дух на мир и празник“, поясни Инфантино.

Освен това, той защити решението си да връчи първата награда за мир на ФИФА на бившия американски президент Доналд Тръмп по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон.

„Обективно, Тръмп заслужава това признание“, заяви Инфантино, въпреки критиките от различни среди.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    0 3 Отговор
    Рашистите нямат място в цивилизацията…

    20:08 02.02.2026

  • 2 Софиянец

    2 0 Отговор
    Видяха, че запада и крайна ще загубят войната и започнаха да подвиват опашки 😂

    20:12 02.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ