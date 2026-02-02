Джани Инфантино мисли за връщане на руските отбори

Президентът на ФИФА - Джани Инфантино призова за сериозен дебат относно бъдещето на руските клубове и национални селекции в международния футбол. В интервю за Sky News, той подчерта, че наложените санкции не са довели до положителни резултати, а напротив – засилили са напрежението и разделението в световната футболна общност.

„Санкциите срещу руските отбори? Време е да ги преразгледаме. Забраната не донесе нищо добро – само повече разочарование и враждебност“, категоричен бе Инфантино.

Той настоя, че ФИФА трябва да обмисли промяна в правилата, така че националните тимове да не бъдат изключвани от турнири по политически причини.

Руските клубове и национални формации са извън международните надпревари на ФИФА и УЕФА от 2022 година, след началото на военния конфликт в Украйна. Според Инфантино, подобни мерки не водят до търсените резултати и е време за нов подход.

Междувременно, президентът на ФИФА се извини публично за своята шеговита забележка по адрес на британските фенове, направена по време на Световния икономически форум в Давос. Тогава той отбеляза, че Мондиал 2022 в Катар е бил първият, на който „не е арестуван нито един британец“ – коментар, който предизвика буря от реакции на Острова.

„Искам да поднеса извиненията си. Това беше неуместна шега, целяща да подчертае, че първенството премина в дух на мир и празник“, поясни Инфантино.

Освен това, той защити решението си да връчи първата награда за мир на ФИФА на бившия американски президент Доналд Тръмп по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон.

„Обективно, Тръмп заслужава това признание“, заяви Инфантино, въпреки критиките от различни среди.