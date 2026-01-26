Новини
Родният тенис има нов президент

26 Януари, 2026 22:53 467 0

Иван Тиков оглави федерацията

Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иван Тиков беше избран единодушно за президент на Българската федерация по тенис. Това стана по време на Общото събрание на федерацията, което се проведе днес в Русе. В събранието участваха 23 клуба с право на 45 гласа.

След 22 години в ръководството и 18 като президент на БФТенис, Стефан Цветков се оттегли от поста, но остава почетен президент на федерацията и член на УС. Цветков ще продължи да помага за българския тенис.

Стефан Цветков благодари на клубовете за работата им, като заяви, че без симбиоза и добра комуникация няма как нещата да вървят в правилна посока. „Направихме исторически неща и успехи, но големите предизвикателства продължават. Ще продължим да работим заедно. Животът е показал, че няма вечни хора и всеки трябва да усети момента за промяна. Имам много сериозни ангажименти към международни проекти, но ще продължа да помагам с всичко за просперитета на българския тенис", добави той.


Новият президент Иван Тиков благодари за всичко, направено от Стефан Цветков в последните 22 години.

„Бих искал да благодаря на г-н Цветков, за личната покана и доверието, което ми гласува. Вие давате пример за приемственост и надграждане. Вашият принос и отдаденост към федерацията е огромен и далеч не е приключил! Ще работя в посока надграждане и развитие на детско-юношеската школа. Разчитам на всички от голямото тенис семейство", заяви Иван Тиков.


На днешното събрание бяха направени четири промени в Управителния съвет. Новите лица са Иван Горанов, д-р Карен Джамбазов, Иван Добрев и Калин Кънчев. Местата си в УС освободиха, с благодарности, Слави Цингов, Милко Милев, Николай Борисов и Марк Хаджижеков.

На събранието беше гласувано България да кандидатства за домакинство на Общото събрание на Конгреса на Европейската тенис федерация (Тенис Европа) през 2027 г. Също така беше гласувано да бъде организирана серия от събития за отбелязване на 130 години от началото на тениса в България.


Легендата на румънския тенис Илие Настасе беше избран за посланик на Българската федерация по тенис.

Общото събрание потвърди предходните си решения за администриране, организиране и развитие на падела и пикълбола под юрисдикцията на БФТенис и единодушно взе решение за кандидатстване за спортен лиценз за падел и пикълбол пред ММС, които да бъдат лицензирани към БФТенис.

Бяха приети годишният финансов отчет, отчетът за дейността и проектът за бюджет за 2026 г.

Общото събрание днес започна с минута мълчание в памет на Стефан Цветков – старши, Николай Николов и Георги Кръстев.


