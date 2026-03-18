Мъж откри 1,4 кг живак в мазе в София

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Днес опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани, съобщи БНТ.

Боян Атанасов се натъква на необичайна находка, докато разчиства мазето на своите родители - шише с течност с метален цвят. Веднага разбира, че веществото е живак и подава сигнал на 112 и Столична община.

Случаи като този на Боян не са рядко срещани, а строго определен план за действие няма. От пожарната взимат отношение тогава, когато живакът има пряк контакт с въздуха и хората или когато веществото е с неизвестен собственик.

За депонирането обаче отговорност носи или самият собственик, или общината - когато веществото се намира на обществено място. При всички случаи живакът трябва да бъде обезопасен заради вредното си влияние върху човешкото здраве.

А докато веществото се депонира е задължително то да се съхранява в плътно затворени херметични съдове.