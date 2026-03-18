Мъж откри 1,4 кг живак в мазе в София

18 Март, 2026 22:14 882 11

Опасна находка

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Днес опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани, съобщи БНТ.

Боян Атанасов се натъква на необичайна находка, докато разчиства мазето на своите родители - шише с течност с метален цвят. Веднага разбира, че веществото е живак и подава сигнал на 112 и Столична община.

Случаи като този на Боян не са рядко срещани, а строго определен план за действие няма. От пожарната взимат отношение тогава, когато живакът има пряк контакт с въздуха и хората или когато веществото е с неизвестен собственик.

За депонирането обаче отговорност носи или самият собственик, или общината - когато веществото се намира на обществено място. При всички случаи живакът трябва да бъде обезопасен заради вредното си влияние върху човешкото здраве.

А докато веществото се депонира е задължително то да се съхранява в плътно затворени херметични съдове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Депонатор

    6 1 Отговор
    Струва пет стотака някъде.

    Коментиран от #3

    22:17 18.03.2026

  • 2 Вместо да звъни на

    6 3 Отговор
    112, да го беше излял половината пред американското, половината пред руското посолства... веднага щяха да го изчистят и обезопасят...

    22:18 18.03.2026

  • 3 Струва, ако

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Депонатор":

    успееш да го продадеш. Ако не успееш ще те налазят от БОП, ГДБОП, Прокуратурата, милицията и др. и ще те разнасят по новините около месец...

    Коментиран от #7

    22:20 18.03.2026

  • 4 Оня с рикията

    2 6 Отговор
    Тоя е голям балък. Да го беше изсипал в някоя кофа за боклук, по-малко проблеми щеше да има.

    Коментиран от #9

    22:21 18.03.2026

  • 5 Запознат

    7 4 Отговор
    Живака е страшно токсичен . Незнам защо го ползваха в миналото .причинява куп болести

    Коментиран от #8

    22:23 18.03.2026

  • 6 Перо

    5 0 Отговор
    В Мутристан, кой да знае?

    22:30 18.03.2026

  • 7 то то то

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Струва, ако":

    На едро е няма и 200 еврака килото. Но да, не можеш да го продадеш.

    22:30 18.03.2026

  • 8 за термометри

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Запознат":

    правили са опити с термометри с вино но много бърза свършва виното

    22:31 18.03.2026

  • 9 то така ще стане

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с рикията":

    щом за депонирането му носи отговорност самия собственик. Къде ще го депонира собственикът освен в контейнерите за смет, с което ще предизвика екологична катастрофа? Аз не се сещам какво бих направил, ако открия живак, който трябва да депонирам сам. Да го закопая, да го изхвърля на боклука или в канализацията, за друго не се сещам. Как да плащам сметка от 3.50 евро за кубик вода държавата е помислила, но как да депонирам силно токсични вещества не е. Значи нямам избор, хвърлям живака близо до Народното събрание и каквото стане.

    Коментиран от #10

    22:37 18.03.2026

  • 10 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "то така ще стане":

    Всеки с проблемите си!

    22:41 18.03.2026

  • 11 Шопу

    4 0 Отговор
    да го беше лиснал пред парламенту

    22:43 18.03.2026

