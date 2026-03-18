Мъж откри 1,4 кг живак в мазе в София

Мъж откри килограм и 400 грама живак в мазето на апартамент в София. Въпреки че незабавно подава сигнал на 112 и Столична община, той не получава ясни указания как да реагира. Днес опасното вещество е иззето, но се оказва, че в случаи като този действията на институциите не са регламентирани, съобщи БНТ.
Боян Атанасов се натъква на необичайна находка, докато разчиства мазето на своите родители - шише с течност с метален цвят. Веднага разбира, че веществото е живак и подава сигнал на 112 и Столична община.
Случаи като този на Боян не са рядко срещани, а строго определен план за действие няма. От пожарната взимат отношение тогава, когато живакът има пряк контакт с въздуха и хората или когато веществото е с неизвестен собственик.
За депонирането обаче отговорност носи или самият собственик, или общината - когато веществото се намира на обществено място. При всички случаи живакът трябва да бъде обезопасен заради вредното си влияние върху човешкото здраве.
А докато веществото се депонира е задължително то да се съхранява в плътно затворени херметични съдове.
1 Депонатор
Коментиран от #3
22:17 18.03.2026
2 Вместо да звъни на
22:18 18.03.2026
3 Струва, ако
До коментар #1 от "Депонатор":успееш да го продадеш. Ако не успееш ще те налазят от БОП, ГДБОП, Прокуратурата, милицията и др. и ще те разнасят по новините около месец...
Коментиран от #7
22:20 18.03.2026
4 Оня с рикията
Коментиран от #9
22:21 18.03.2026
5 Запознат
Коментиран от #8
22:23 18.03.2026
6 Перо
22:30 18.03.2026
7 то то то
До коментар #3 от "Струва, ако":На едро е няма и 200 еврака килото. Но да, не можеш да го продадеш.
22:30 18.03.2026
8 за термометри
До коментар #5 от "Запознат":правили са опити с термометри с вино но много бърза свършва виното
22:31 18.03.2026
9 то така ще стане
До коментар #4 от "Оня с рикията":щом за депонирането му носи отговорност самия собственик. Къде ще го депонира собственикът освен в контейнерите за смет, с което ще предизвика екологична катастрофа? Аз не се сещам какво бих направил, ако открия живак, който трябва да депонирам сам. Да го закопая, да го изхвърля на боклука или в канализацията, за друго не се сещам. Как да плащам сметка от 3.50 евро за кубик вода държавата е помислила, но как да депонирам силно токсични вещества не е. Значи нямам избор, хвърлям живака близо до Народното събрание и каквото стане.
Коментиран от #10
22:37 18.03.2026
10 Дзак
До коментар #9 от "то така ще стане":Всеки с проблемите си!
22:41 18.03.2026
11 Шопу
22:43 18.03.2026