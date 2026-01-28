Нова драма спаси Новак Джокович

Мечтата на Новак Джокович към рекордна титла от Голям шлем продължава по възможно най-драматичния начин, след като петият поставен Лоренцо Музети се отказа от четвъртфиналния им мач на Откритото първенство на Австралия в сряда.

Италианецът, който водеше с два сета, преустанови участието си поради контузия.

Точно когато всичко изглеждаше почти загубено за сърбина, съдбата отново му се усмихна.

Оттеглянето на Музети при резултат 6-4, 6-3, 1-3 означава "голямо спасение" за Джокович. 10-кратният шампион на Australian Open остава в надпреварата за 25-а мейджър титла, с която да счупи рекорда на Маргарет Корт.

38-годишният сърбин, завърнал се в игра след допълнителна почивка (заради отказване на съперника в четвърти кръг), започна много мощно, демонстрирайки разнообразие и ранен пробив. Музети обаче бързо изравни и успя да спечели първия сет на свой сервис.

Във втория сет италианецът отново проби рано, удвоявайки преднината си в мача и оставяйки Джокович в тежко положение.

Сърбинът продължи да се бори, дори след лечение на повърхностно нараняване на крака. Той успя да пробие и поведе с 2-1 в третия сет, когато Музети също поиска медицинска помощ за проблем с дясното бедро.

Въпреки опитите си да продължи, Музети хвърли кърпата на "Род Лейвър Арена".

Тази победа е 103-а за Джокович в турнира, с което той надмина постижението на Роджър Федерер. На полуфинала сърбинът ще се изправи срещу победителя от четвъртфинала между защитаващия титлата си Яник Синер и Бен Шелтън.

Преди това Новак Джокович се размина на косъм от дисквалификация по време на срещата си от третия кръг на Australian Open срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп. Тогава също късметът му се усмихна, след като удари топката, която премина опасно близо до едно от момичетата, които подават топките.