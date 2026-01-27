Новини
Андриан Краев и Апоел с обрат срещу Макаби в дербито на Тел Авив

27 Януари, 2026 07:06 324 0

  • апоел тел авив-
  • макаби тел авив-
  • андриан краев-
  • израелско първенство-
  • футболен обрат-
  • дерби-
  • висша лига израел-
  • резултати-
  • спортни новини

Тимът на българина се изкачи на четвърта позиция във временното класиране

Андриан Краев и Апоел с обрат срещу Макаби в дербито на Тел Авив - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Апоел Тел Авив, с българина Андриан Краев в стартовия състав, изкова победа с 2:1 над вечния си съперник Макаби в ключов сблъсък от 20-ия кръг на израелската Висша лига.

Дербито започна с превес за домакините, които откриха резултата още в 21-ата минута чрез опитния национал Дор Перец.

Дълго време изглеждаше, че Макаби ще прибави нови три точки към актива си, но съдбата им поднесе горчива изненада в самия край на срещата. В добавеното време Апоел демонстрира характер и борбен дух, като буквално зашемети публиката на стадиона. Първо, в 91-ата минута Омри Алтман възстанови равенството, а само три минути по-късно бразилският нападател Шико се превърна в герой, реализирайки победния гол за гостите.

С този впечатляващ обрат Апоел се изкачи на четвърта позиция във временното класиране с 35 точки, само на една зад третия Макаби.


