Арина Сабаленка безапелационно на полуфиналите на Australian Open след нова убедителна победа (ВИДЕО)

Впечатляващата серия на световната номер едно при дамите Арина Сабаленка продължава с пълна сила на Откритото първенство на Австралия. Беларуската тенисистка демонстрира истинска доминация на корта, като не остави никакви шансове на поредната си съперничка и се класира за полуфиналите в Мелбърн.

В петия си двубой от турнира 27-годишната Сабаленка се изправи срещу младата надежда на американския тенис Ива Йович, която заема 27-ото място в световната ранглиста. Срещата приключи само за час и половина, като беларускинята буквално помете 19-годишната си опонентка с категоричното 6:3, 6:0.

Това бе първият им сблъсък на професионално ниво, но Сабаленка не остави никакво съмнение в превъзходството си.

С този успех Арина Сабаленка записа пета поредна победа в два сета на тазгодишния Australian Open и удължи впечатляващата си серия до 10 последователни мача без загубен сет в турнирите от Големия шлем. Феноменалната ѝ форма я превръща в основен фаворит за трофея.

В битката за място на финала Сабаленка ще се изправи срещу победителката от интригуващия сблъсък между третата в света Коко Гоф (САЩ) и опитната украинка Елина Свитолина, която е под номер 12 в ранглистата.