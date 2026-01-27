Новини
Левски се отказа от Марселино Кареасо: Колумбиецът сам затвори вратата към „Герена“

27 Януари, 2026 10:09 487 0

Футболистът внезапно е поставил нови условия

Левски се отказа от Марселино Кареасо: Колумбиецът сам затвори вратата към „Герена“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Левски окончателно се отказа от идеята да привлече Марселино Кареасо – познато име от престоя му в ЦСКА. През последните дни „сините“ усилено работеха по две основни цели – Кареасо и Хуан Переа от Локомотив Пловдив, но сагата около колумбийския защитник приключи изненадващо. Кареасо се появи на радара на Левски в последния момент, след като бе предложен на клуба буквално в навечерието на финализирането на селекцията.

Според източници на „Мач Телеграф“, двете страни вече бяха постигнали принципна договорка, като се говореше, че футболистът е приел да облече синята фланелка срещу месечно възнаграждение от 15 000 евро – значително по-ниско от заплатата му при „червените“.

Въпреки че всичко изглеждаше уредено и оставаха само дребни детайли, в неделя ситуацията се обърна на 180 градуса. Кареасо внезапно постави нови условия, които ръководството на Левски не бе склонно да приеме. Така, с едно движение, колумбиецът сам затвори вратата към „Герена“, твърдят близки до преговорите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

