Димитър Кузманов триумфира в квалификациите и влезе в основната схема на Чалънджър турнира в Бахрейн

27 Януари, 2026 13:41 420 0

Българинът не срещна особени трудности срещу Сергей Фомин от Узбекистан

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Димитър Кузманов си осигури място в основната схема на престижния Чалънджър турнир в Манама, Бахрейн. 32-годишният пловдивчанин демонстрира характер и воля, преодолявайки последното препятствие в квалификациите. В решаващия двубой Кузманов се изправи срещу младия и амбициозен Сергей Фомин от Узбекистан. След труден старт и загубен първи сет с 1:6, българинът показа завидна психическа устойчивост, като обърна мача в своя полза – 6:3, 6:1.

Срещата продължи два часа, изпълнени с динамика и обрати. Кузманов, който бе сред фаворитите в квалификациите, впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 8 аса срещу едва 2 за своя 24-годишен съперник. Въпреки че допусна една двойна грешка, докато Фомин не сбърка нито веднъж, българинът успя да спечели 13 от 24 разигравания на втори сервис и проби пет пъти подаването на противника.

С този успех Димитър Кузманов затвърждава отличната си форма на твърди кортове и продължава напред в надпреварата в Бахрейн, където ще се изправи срещу нови предизвикателства в основната схема на турнира.


