Барселона с обрат за едно полувреме срещу Копенхаген в Шампионската лига

Барселона постигна категорична победа с 4:1 над Копенхаген на митичния „Камп Ноу“ в последния осми кръг от груповата фаза на Шампионската лига. Каталунците обърнаха развоя на срещата и си осигуриха място сред най-добрите 16 на турнира.

Срещата започна шокиращо за домакините – още в 4-ата минута Мохамед Елиунуси пресече пас в центъра на терена, напредна и изведе Виктор Дадасон, който с хладнокръвен удар даде преднина на датчаните. Това попадение разтърси Барса, но не ги обезкуражи. Футболистите на Шави реагираха светкавично и наложиха сериозен натиск. В 10-ата минута Роберт Левандовски се озова очи в очи с вратаря Доминик Котарски, но стражът на гостите показа отличен рефлекс. Само миг по-късно Ерик Гарсия също бе близо до изравняване, но Котарски отново спаси.

След почивката Барселона излезе преобразена и обърна мача в своя полза. В 48-ата минута Ламин Ямал асистира на Левандовски, който безпогрешно изравни резултата.

Само дванадесет минути по-късно Ямал стреля отдалеч, топката се отклони в защитник на гостите и влетя неспасяемо във вратата – 2:1 за Барса.

В 69-ата минута домакините получиха дузпа, която Рафиня превърна в трети гол.

Крайното 4:1 оформи Маркъс Рашфорд с прецизно изпълнение на пряк свободен удар в 85-ата минута.

С този успех Барселона завършва груповата фаза на осма позиция и си гарантира директно участие в осминафиналите на Шампионската лига.