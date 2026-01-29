Мбапе счупи рекорд на Роналдо и влезе в историята на Шампионската лига

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе официално влезе в историята на Шампионската лига, след като счупи рекорда на Кристиано Роналдо за най-много отбелязани голове в рамките на основната фаза на турнира. Френската мегазвезда постигна това невероятно постижение по време на гостуването на португалския Бенфика, превръщайки се в най-резултатния футболист в този етап на надпреварата за всички времена.

Въпреки историческия триумф за Мбапе в индивидуален план, вечерта в Лисабон бе горчива за неговия отбор. Реал Мадрид претърпя драматично поражение с 2:4 на Ещадио да Луж в двубой, който предложи много емоции и обрати. Килиан Мбапе стартира срещата с актив от 11 попадения, колкото имаше и легендарният португалец Роналдо през сезон 2015/16, но с два прецизни удара във вратата на домакините той фиксира новия рекорд на 13 гола. Французинът реализира тези попадения в едва седем изиграни двубоя, тъй като пропусна една от срещите на своя тим по-рано през кампанията заради контузия. Самият мач се разви по кошмарен начин за Кралския клуб, след като португалците успяха да наложат волята си и да направят пълен обрат. Кулминацията настъпи в добавеното време, когато вратарят на Бенфика Анатолий Трубин се включи при един корнер и с глава прати топката в мрежата за крайното 4:2, оставяйки испанския гранд без отговор.

Това поражение остави Реал Мадрид на девета позиция в крайното класиране на основната фаза, което означава, че тимът ще трябва да премине през допълнителни плейофи, за да си осигури място на осминафиналите. Мбапе обаче вече гледа към следващата голяма цел и върховото постижение за най-много голове в рамките на един цял сезон в турнира, докато привържениците на мадридчани се надяват неговата голова форма да бъде решаваща в предстоящите елиминации.