Определиха Съдия №1 на България

Радослав Гидженов бе обявен за Съдия №1 на 2025 година по време на годишните награди на Асоциацията на съдиите по футбол в България. За негови подгласници бяха избрани Георги Кабаков и Васил Минев. Най-добрите рефери за миналата година бяха отличени на специална церемония в efbet Национална футболна база.
По традиция победителят получи своята награда Меч на победата - Черния рицар, която му беше връчена от председателя на Асоциацията Антон Генов.
Мирослав Максимов пък спечели приза за най-добър асистент съдия, като в топ 3 попаднаха още Георги Дойнов и Станимир Илков. Никола Попов беше отличен като най-добър VAR арбитър.
За поредна година Християна Гутева е №1 при жените, а Павлета Рашкова бе обявена за най-добър асистент съдия. За най-проспериращи млади рефери бяха наградени Любослав Любомиров и Мариян Гребенчарски.
Ето и всички отличени:
Най-добър съдия: Радослав Гидженов
Най-добър асистент съдия: Мирослав Максимов
Най-добър VAR съдия: Никола Попов
Най-добър съдия (жени): Християна Гутева
Най-добър асистент съдия (жени): Павлета Рашкова
Най-проспериращ млад съдия: Любослав Любомиров и Мариян Гребенчарски
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
15:47 30.01.2026
2 Красимир Петров
16:45 30.01.2026