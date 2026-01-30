Новини
Определиха Съдия №1 на България

30 Януари, 2026 15:45 730 2

За негови подгласници бяха избрани Георги Кабаков и Васил Минев

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Радослав Гидженов бе обявен за Съдия №1 на 2025 година по време на годишните награди на Асоциацията на съдиите по футбол в България. За негови подгласници бяха избрани Георги Кабаков и Васил Минев. Най-добрите рефери за миналата година бяха отличени на специална церемония в efbet Национална футболна база.

По традиция победителят получи своята награда Меч на победата - Черния рицар, която му беше връчена от председателя на Асоциацията Антон Генов.

Мирослав Максимов пък спечели приза за най-добър асистент съдия, като в топ 3 попаднаха още Георги Дойнов и Станимир Илков. Никола Попов беше отличен като най-добър VAR арбитър.

За поредна година Християна Гутева е №1 при жените, а Павлета Рашкова бе обявена за най-добър асистент съдия. За най-проспериращи млади рефери бяха наградени Любослав Любомиров и Мариян Гребенчарски.

Ето и всички отличени:

Най-добър съдия: Радослав Гидженов

Най-добър асистент съдия: Мирослав Максимов

Най-добър VAR съдия: Никола Попов

Най-добър съдия (жени): Християна Гутева

Най-добър асистент съдия (жени): Павлета Рашкова

Най-проспериращ млад съдия: Любослав Любомиров и Мариян Гребенчарски


  • 1 хехе

    2 0 Отговор
    какви съдии, какви прокурори!!!!! 240 престъпника всеки ден правят каквото си искат.

    15:47 30.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    0 0 Отговор
    Награда за най-послушният

    16:45 30.01.2026

