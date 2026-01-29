Бивш изпълнителен директор на ЦСКА: Тази година селекцията е професионална

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Емил Данчев коментира случващото се в „червения“ клуб малко преди рестарта на сезона. Пред „Мач Телеграф“ Данчев говори за селекцията в ЦСКА, а и за шансовете на тима през този сезон за трофей.

„Мисля, че е рано да давам конкретна оценка на новите попълнения в ЦСКА. Гледах контролите, но от там не мога да преценя, трябва да им дадем време все пак. Аз лично съм сигурен, че подборът този път ще е сполучлив, а и се получи много навременен. Селекцията бе подготвена и бързо направена, за да може тези футболисти да водят подготовка с отбора. Аз лично очаквах още играчи в отбрана да бъдат привлечени, а там личи името само на Андрей Йорданов, който е находка за мен в тази селекция.

Това като цяло е добре за българския футбол, че той идва в ЦСКА, защото неговата позиция е много важна и за националния отбор, а той сега ще може още повече да се докаже. Работил е с Христо Янев в Пирин, което означава, че привлечен по желанието на треньора, което говори добре. Аз лично мисля, че той ще създаде полезна конкуренция с Мартино, а Ицо ще му даде доста шансове да покаже на какво е способен“, заяви Данчев.