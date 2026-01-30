Новини
Сериозно признание от най-високо ниво за Симеон Николов

30 Януари, 2026 23:29 595 0

19-годишният разпределител на Локомотив Новосибирск намери място в Символичния отбор на първата половина от сезона в руската Суперлига, след като бе определен за най-добър на своя пост

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозно признание за отличното си представяне в Русия получи световният вицешампион с България и №8 в световната ранглиста за 2025-а година Симеон Николов. 19-годишният разпределител на Локомотив Новосибирск намери място в Символичния отбор на първата половина от сезона в руската Суперлига, след като бе определен за най-добър на своя пост.

В първия етап от гласуването Николов спечели убедително вота на волейболните фенове в Русия, получавайки 55% от гласовете. Впоследствие своята дума казаха и треньорите от Суперлигата, които окончателно затвърдиха избора му като разпределител №1 за първия полусезон.

На диагонал в идеалната селекция бе включен Владислав Бабкиевич от Зенит Санкт Петербург. Позициите на централни блокировачи заеха съотборника на Мони Николов - Дмитрий Лизик, и Иван Яковлев от Белогорие.

За най-добри посрещачи бяха избрани Дмитрий Волков от Зенит Казан и Павел Тетюхин от Белогорие, а постът либеро бе поверен на аржентинеца Сантияго Данани, който също защитава цветовете на Зенит.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
