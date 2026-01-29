Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Атлетико Мадрид влиза в битката за Леон Горецка

29 Януари, 2026 17:45 304 0

  • атлетико мадрид -
  • германския национал -
  • леон горецка-
  • байерн мюнхен

Мадридчани са предложили 3 милиона евро за опитния полузащитник на Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид влиза в битката за Леон Горецка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид направи решителна крачка към привличането на германския национал Леон Горецка, като официално отправи предложение към Байерн Мюнхен, информира авторитетното испанско издание „Marca“. Според източници, мадридчани са предложили 3 милиона евро за опитния полузащитник, чийто договор с баварците изтича в края на сезона.

Любопитното е, че „дюшекчиите“ са изразили готовност да поемат изцяло възнаграждението на Горецка до приключване на настоящата кампания, ако Байерн се съгласи да го пусне още през лятото, но да го осигури за Атлетико отсега. Този ход показва сериозните намерения на испанския гранд да подсили средната си линия с класен и опитен футболист.

Преговорите между Атлетико и представителите на 30-годишния халф вече са в ход, като първите разговори са преминали в конструктивен дух и са оставили положителни впечатления и у двете страни. Очаква се в близките дни да има развитие по трансферната сага.


