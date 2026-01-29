Атлетико Мадрид влиза в битката за Леон Горецка

Атлетико Мадрид направи решителна крачка към привличането на германския национал Леон Горецка, като официално отправи предложение към Байерн Мюнхен, информира авторитетното испанско издание „Marca“. Според източници, мадридчани са предложили 3 милиона евро за опитния полузащитник, чийто договор с баварците изтича в края на сезона.

Любопитното е, че „дюшекчиите“ са изразили готовност да поемат изцяло възнаграждението на Горецка до приключване на настоящата кампания, ако Байерн се съгласи да го пусне още през лятото, но да го осигури за Атлетико отсега. Този ход показва сериозните намерения на испанския гранд да подсили средната си линия с класен и опитен футболист.

Преговорите между Атлетико и представителите на 30-годишния халф вече са в ход, като първите разговори са преминали в конструктивен дух и са оставили положителни впечатления и у двете страни. Очаква се в близките дни да има развитие по трансферната сага.