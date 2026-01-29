Новини
Ботев Пловдив привлече мощен халф с международен опит

Ботев Пловдив привлече мощен халф с международен опит

29 Януари, 2026 18:27

  ботев пловдив
  трансферен прозорец
  договор
  едсон силва
  кипър
  португалия

Едсон Силва ще носи фланелката с номер 45

Ботев Пловдив привлече мощен халф с международен опит - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров

Ботев Пловдив продължава да подсилва състава си през зимния трансферен прозорец, като към „жълто-черните“ се присъедини още едно ново име. Клубът официално обяви подписването на дългосрочен договор с Едсон Силва – висок, физически стабилен дефанзивен полузащитник, който ще носи фланелката с номер 45.

Роден на 17 май 2001 година, Силва се отличава със своя ръст от 192 сантиметра и солиден опит, натрупан в различни клубове от Кипър и Португалия. Футболното му израстване преминава през престижната академия на Спортинг Лисабон, където развива ключови качества и тактическа грамотност. Освен португалски паспорт, новото попълнение на Ботев Пловдив може да се похвали и с международни изяви – той е защитавал цветовете на националния отбор на Гвинея-Бисау в четири официални срещи.

С привличането на Едсон Силва, Ботев Пловдив прави седмата си трансферна стъпка през зимата, демонстрирайки амбиция и желание за силно представяне през пролетния дял на сезона.


  Някой си

    0 0 Отговор
    Браво Херо,само българи взимате!Бг футболът е в подем!

    19:04 29.01.2026

  Специалиста

    0 0 Отговор
    Река Конго е дълга 5000 км, по двата и бряга волно растат братовчедите на този португалец, всички доказано са по-бързоноги от лъвовете край реката, а погледнеш ли в короните на дърветата , ще видиш родителите им, в летаргия да хрупат банани. Всички братовчеди ги продават на кило. Да отиват да купят 100 парчета, да ги обучат и след 1 година ще имат поне 10 по-добри от него, готови за две супи, да изорат Колежа до баластрата под тревата.

    19:26 29.01.2026

