Ботев Пловдив привлече мощен халф с международен опит

Ботев Пловдив продължава да подсилва състава си през зимния трансферен прозорец, като към „жълто-черните“ се присъедини още едно ново име. Клубът официално обяви подписването на дългосрочен договор с Едсон Силва – висок, физически стабилен дефанзивен полузащитник, който ще носи фланелката с номер 45.

Роден на 17 май 2001 година, Силва се отличава със своя ръст от 192 сантиметра и солиден опит, натрупан в различни клубове от Кипър и Португалия. Футболното му израстване преминава през престижната академия на Спортинг Лисабон, където развива ключови качества и тактическа грамотност. Освен португалски паспорт, новото попълнение на Ботев Пловдив може да се похвали и с международни изяви – той е защитавал цветовете на националния отбор на Гвинея-Бисау в четири официални срещи.

С привличането на Едсон Силва, Ботев Пловдив прави седмата си трансферна стъпка през зимата, демонстрирайки амбиция и желание за силно представяне през пролетния дял на сезона.