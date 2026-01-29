Новини
ЦСКА на крачка от трансфер на Луиш Фернандо от Крузейро

29 Януари, 2026 19:55 548 0

Привличането му би донесло допълнителна дълбочина и вариативност в атаката на "армейците"

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бразилското дясно крило Луиш Фернандо е на път да облече екипа на ЦСКА, съобщава Transferfeed. Ръководството на "червените" е в напреднали преговори за подписа на талантливия флангови играч, който в момента защитава цветовете на Крузейро.

Интересът към Фернандо обаче не е едностранен – португалските клубове Санта Клара и Насионал Мадейра също са се включили в битката за неговите услуги. Според източници, представители на двата отбора вече са осъществили контакт с агентите на футболиста, което допълнително засилва конкуренцията за подписа му.

Любопитен детайл е, че Крузейро е склонен да се раздели с Фернандо без трансферна сума, но настоява да запази значителен процент от бъдеща продажба на играча. Това условие може да се окаже решаващо в преговорите между клубовете.

Припомняме, че през зимния трансферен прозорец ЦСКА вече подсили офанзивната си линия с две нови попълнения – Алехандро Пиедраита и Лео Перейра, които обаче предпочитат да действат по левия фланг.


