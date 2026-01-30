Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафиня: „Трябваше да спечеля Златната топка“

Рафиня: „Трябваше да спечеля Златната топка“

30 Януари, 2026 09:24 593 1

  • барселона-
  • рафиня-
  • златна топка-
  • усман дембеле-
  • псж -
  • шампионската лига

Звездата на Барселона изрази открито разочарованието си от класирането

Рафиня: „Трябваше да спечеля Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Крилото на Барселона Рафиня заяви, че според него е заслужавал не просто място на подиума, а самата Златна топка. Бразилецът направи изключителна година с над 60 голови участия във всички турнири.

На церемонията за „Златната топка“ през 2025 г. в Париж отличието отиде при Усман Дембеле, след историческия триумф на ПСЖ в Шампионската лига. Рафиня завърши едва пети, което предизвика сериозни дискусии.

В интервю пред испански медии, футболистът беше категоричен:

„Мисля, че заслужавах да спечеля. Очаквах поне да бъда в топ 3.“

Много фенове и анализатори споделиха мнението му, определяйки петото място като прекалено ниско за мащаба на представянето му през сезона.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ех мечти мечти

    0 0 Отговор
    и аз трябвашв да спечеля евромилион но на не станата …

    10:35 30.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ