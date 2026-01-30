Рафиня: „Трябваше да спечеля Златната топка“

Крилото на Барселона Рафиня заяви, че според него е заслужавал не просто място на подиума, а самата Златна топка. Бразилецът направи изключителна година с над 60 голови участия във всички турнири.

На церемонията за „Златната топка“ през 2025 г. в Париж отличието отиде при Усман Дембеле, след историческия триумф на ПСЖ в Шампионската лига. Рафиня завърши едва пети, което предизвика сериозни дискусии.

В интервю пред испански медии, футболистът беше категоричен:

„Мисля, че заслужавах да спечеля. Очаквах поне да бъда в топ 3.“

Много фенове и анализатори споделиха мнението му, определяйки петото място като прекалено ниско за мащаба на представянето му през сезона.