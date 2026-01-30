Легенда на Реал Мадрид: Килиан Мбапе не е никакъв лидер!

Загубата на Реал Мадрид с 2:4 от Бенфика в Шампионската лига продължава да предизвиква трусове в „кралския клуб“. Поражението прати испанския гранд на плейофи за влизане в осминафиналите, което отприщи вълна от остри критики от страна на фенове и бивши легенди на тима.

Освен незадоволителните резултати, основните притеснения са свързани с нивото на игра и липсата на достатъчно раздаване на терена. Ръководството на клуба също не скри разочарованието си от негативния облик, който отборът демонстрира в Европа този сезон.

Бившият футболист и директор на „белия балет“ Предраг Миятович се включи в дебата, насочвайки вниманието си към голямата звезда Килиан Мбапе. В ефира на El Larguero, Миятович постави под въпрос лидерските качества на французина.

Мисля, че на Реал Мадрид му липсва лидер, а не просто играч, който прави разликата. Не виждам някой, който да тропне по масата и да попита: 'Какво по дяволите правим?'. Липсва фигура като Серхио Рамос, Модрич, Бензема, Йеро или Раул – лидер, върху когото камерите винаги са фокусирани,“ сподели Миятович. Мбапе е страхотен футболист, но не е лидер. Зидан също не бе лидер на Франция, а просто най-добрият футболист в отбора. Головете не правят Мбапе лидер“, каза още Миятович.