Легенда на Реал Мадрид: Килиан Мбапе не е никакъв лидер!

30 Януари, 2026 17:30 823 1

  • реал мадрид-
  • бенфика-
  • шампионската лига-
  • шампионска лига-
  • футбол

Поражението прати испанския гранд на плейофи за влизане в осминафиналите, което отприщи вълна от остри критики от страна на фенове и бивши легенди на тима

Легенда на Реал Мадрид: Килиан Мбапе не е никакъв лидер! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Загубата на Реал Мадрид с 2:4 от Бенфика в Шампионската лига продължава да предизвиква трусове в „кралския клуб“. Поражението прати испанския гранд на плейофи за влизане в осминафиналите, което отприщи вълна от остри критики от страна на фенове и бивши легенди на тима.

Освен незадоволителните резултати, основните притеснения са свързани с нивото на игра и липсата на достатъчно раздаване на терена. Ръководството на клуба също не скри разочарованието си от негативния облик, който отборът демонстрира в Европа този сезон.

Бившият футболист и директор на „белия балет“ Предраг Миятович се включи в дебата, насочвайки вниманието си към голямата звезда Килиан Мбапе. В ефира на El Larguero, Миятович постави под въпрос лидерските качества на французина.

Мисля, че на Реал Мадрид му липсва лидер, а не просто играч, който прави разликата. Не виждам някой, който да тропне по масата и да попита: 'Какво по дяволите правим?'. Липсва фигура като Серхио Рамос, Модрич, Бензема, Йеро или Раул – лидер, върху когото камерите винаги са фокусирани,“ сподели Миятович. Мбапе е страхотен футболист, но не е лидер. Зидан също не бе лидер на Франция, а просто най-добрият футболист в отбора. Головете не правят Мбапе лидер“, каза още Миятович.


  • 1 Юго юнак

    0 3 Отговор
    Да крити куваш може би най великия играч за момента,трябва да си балкански юнак

    18:24 30.01.2026

