Купър Флаг блести с рекордни точки за Далас Маверикс

Младата сензация Купър Флаг написа нова страница в своята кариера, въпреки че неговият Далас Маверикс загуби с минимална разлика – 121:123 от Шарлът Хорнетс в напрегнат сблъсък от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация - НБА.

Само на 19 години, Флаг впечатли баскетболната общественост с изключителен „дабъл-дабъл“ – цели 49 точки и 10 борби, което е личен рекорд за младия талант.

Въпреки феноменалното му представяне, Маверикс не успяха да се поздравят с победата, а драмата на паркета държа феновете в напрежение до последната секунда.

Герой за Шарлът стана друг младок – Кон Кънипъл, който реализира 34 точки и бе основен двигател за петата поредна победа на „стършелите“.

Крилото Брандън Милър също се отличи с 23 точки, допринасяйки за успеха на тима.

След този триумф, Шарлът Хорнетс се изкачиха на 11-о място в Източната конференция с баланс от 21 победи и 28 загуби. Далас Маверикс, от своя страна, остават на 12-а позиция в Западната конференция с актив 19-29.