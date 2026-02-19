Новини
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство

Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство

"Или доказателствата, които са дадени за експертиза на вещото лице не са били правилно събрани, или имаме проблем в експертизата", убеден е бившият заместник-ректор на Академията на МВР

Ани Ефремова

Емил Дечев встъпи в длъжност като служебен министър на вътрешните работи.

Съдия Дечев е познат като принципен човек, който си разбира от работата, има собствено мнение, има покритие за това. Като министър е добра кандидатура. Ще видим кои ще са зам.-министрите му. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".
От МВР зависи честността на изборите
Той е убеден, че предстои смяна на ръководствата на областните дирекции на МВР в страната.

"Ако има доверие и е професионалист, ще овладее престъпленията, свързани с изборния процес, ще гарантира по-честни избори. Ако не е кадърен, нещата ще тръгнат по обичайното си русо", коментира Иванов.

Промяна по думите му ще има, ако служебният министър успее да не се поддаде на манипулациите, защото "няма как да си изиграе правилно картите, когато системата опитва да ги манипулира".
Разследването "Петрохан"
Най-тежкият проблем пред МВР е липсата на оперативно-издирвателна дейност.

Това прозира и в справката, която беше пусната от МВР по криминалния случай.

"Тази справка потвърди съмненията ми - става въпрос за тежък системен проблем в МВР от професионална гледна точка. Оперативно-издирвателното производство е така направено, че не може да се замете под килима. Не може да има сигнал от източник, пожелал анонимност - в архива не намираме негово име, обещайте му анонимност, но не може да бъде анонимен за архива", категоричен беше доц. Иванов.

Към Антикорупционния фонд той отправи един въпрос - подавал ли е искане за достъп до обществена информация за действия на други НПО-та.

Странностите в информацията от разследването
"Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство. Всички сериозни следователи го отчитат като феномен, има такива случаи, но са феномен. За мен това е много странно - най-вероятно означава, че трябва да се направи повторна експертиза. Няма волеви акт да разбере, че не е успял и да го направи втори път на друго място. Или доказателствата, които са дадени за експертиза на вещото лице не са били правилно събрани, или имаме проблем в експертизата", убеден е доц. Иванов.

По разследването на трите трупа при Околчица той заяви, че там нещата са по-ясни от гледна точка на следи, балистика и за там властта е дала по-разумни обяснения.
Ключът е в мотивите
Доц. Иванов е категоричен, че случаят ще се разплете, когато се стигне до мотивите за шесторната смърт.

"Те са в миналото, сред хората, които са по един или друг начин замесени в цялата тази история, която е довела до това престъпление. Без оперативно-издирвателна дейност няма как да се стигне", каза бившият заместник-ректор на академията на МВР.


  • 2 Мнение

    20 5 Отговор
    Иво Никодимов го загази сериозно този път с лъжите си.

    22:54 19.02.2026

  • 3 Не е феномен,

    4 36 Отговор
    Бе, байно, ти да не си специалист по самоубийствата?

    22:57 19.02.2026

  • 4 Будистите са корави

    8 19 Отговор
    И нямат нищо в кратуните и за това

    Коментиран от #10

    22:57 19.02.2026

  • 5 С Това Изкривено !

    22 1 Отговор
    С Това Изкривено !

    Правосъдие !

    Тази Страна !

    Няма Да Изкласи !

    Тя Сама !

    Създава !

    Враговете си !

    22:58 19.02.2026

  • 6 При мутрите беше така

    35 0 Отговор
    9 куршума в главата, но мозъка не е засегнат-ще живее....

    22:59 19.02.2026

  • 7 Как Може Да си Толркова Ляв ?

    5 4 Отговор
    Как Може Да си Толркова Ляв ?

    Да не можеш !

    Да се Уцелиш !

    Огведнъж !

    Колко Литра е Бел Изпил ?

    23:00 19.02.2026

  • 8 Хмм

    7 7 Отговор
    мотивът е завещанието, пожарът е пред хижата, изключен е токът, за да не се види какво струпват там, разчистват и се местят на морето, но завещанието е силен мотив след като експертизата показва, че Николай е стрелял, единственото самоубийство е на Калушев

    23:01 19.02.2026

  • 9 Елементарно е

    10 5 Отговор
    Естествено

    Коментиран от #14

    23:02 19.02.2026

  • 10 Маниакална !

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Будистите са корави":

    Лудост !

    23:02 19.02.2026

  • 11 Хмм

    10 1 Отговор
    може и от морето да са донесли неща за разчистване, защото снеха от кемпера доста неща, всички се включиха

    23:05 19.02.2026

  • 12 Мдаа...!

    28 1 Отговор
    Неизяснените въпроси са много...!
    Но това ,с двойният изстрел,при самоубийство е...достойно за съжаление...!

    23:09 19.02.2026

  • 13 Хохо Бохо

    10 9 Отговор
    Какво странно има?
    В Русия един три пъти се хвърля от балкона преди да успее да се самоубие...

    23:12 19.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    19 1 Отговор

    До коментар #9 от "Елементарно е":

    Ама и двата куршума са от един пистолет.Не става.

    Коментиран от #18

    23:15 19.02.2026

  • 15 Съдия Дечев е познат като принципен чове

    3 5 Отговор
    Съдия Дечев е познат като принципен човек !- ?как можеш да кажеш Това За Действията !

    На Един !

    Безпринципин Индивид !

    За мен това е единин Дивак !

    Който няма място в Правосъдната система !

    Да неможеш !

    Да Отделиш !

    Сеното !

    От Плявата !

    Ще плещи Глупости !

    Вместо да Предприеме Действия !

    Просто ! Едно !

    Нищо ! - Човек !

    23:19 19.02.2026

  • 16 123456

    31 1 Отговор
    тоя кемпер за 400 бона дали не е имал поне 1-2 видеорегистратора - предни задни , на 360 градуса , и със звук , ей така - да записват , ако някой се приближи да го надраска с пирон , или ако стане катастрофа ..... бас хващам че на предното стъкло има следа от вакуум-гумичката , с която е бил залепен за стъклото , ха де. Иначе да се гръмнеш 2-3 пъти в главата при самоубийство - ово веке йе станд-арт !

    23:19 19.02.2026

  • 17 иван костов

    10 24 Отговор
    От всичко казано става ясно, че ппдб са педофили! Останалото са подробности!

    23:20 19.02.2026

  • 18 Зависи !

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Зависи !

    У Кой е бил !

    Пищова !

    И Как Са се Боричкали !

    За Него !

    23:22 19.02.2026

  • 19 Кирпича

    1 7 Отговор
    Никакъв проблем, при автоматична стрелба ги отсичах по 2 ва срещу движеща мишена на 400 м , не съм пропуснал никога.

    Коментиран от #20, #22

    23:22 19.02.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кирпича":

    Тук става въпрос за пистолет, а не за автомат. И между другото движещите се мишени бяха на 200, а не на 400 метра.

    Коментиран от #27, #77

    23:29 19.02.2026

  • 21 Aлфа Вълкът

    17 2 Отговор
    Случаят го разрешихме още преди 10 дни с откриването на кемпера.
    Сега ни втълпяват, че са се кланяли на Калушев което не е така, всички се кланят заедно в това число и Калушев.
    Във видеото в което казват, че дошъл кемпера и всички взели да припадат, всъщност се вижда, че само един човек в далечината се навежда, но на друга камера се вижда, че поздравява Калушев с вдигане на ръка и се навежда да отвърже кучето.
    На една и съща камера видеото е с различен размер на шрифта при два последователни записа.
    Веднъж казват първи били гранична полиция, после първи били ГДНП, но това не означава, че на местопрестъплението първи ДАНС не са водили разследването и не са събрали доказателства. Щом го потвърдиха местните власти първоначално.

    23:36 19.02.2026

  • 22 Тухлата

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кирпича":

    пистолет стреля на автоматична само когато е повреден определен чарк, ти с какво оръжие стреля на автоматична на откоси.

    23:38 19.02.2026

  • 23 ООрана държава

    4 2 Отговор
    Първият е бил трасиращ

    23:43 19.02.2026

  • 25 Са, последно но не на последно

    17 4 Отговор
    място, Следствието трябва да уточни:

    1. самоубитият Иван Иванов левак ли е или борави с дясната ръка?

    2. Ако Иван Иванов не е левак, тоест борави с дясната ръка, възниква въпросът как се самозастрелял в лявото слепоочие?

    3. Друг дилема за уточняване, каква е вероятността Иван Иванов да преодолее болката от първият изстрел под брадичката с изходна рана над носът м/у очите, каква е вероятността от медицинска гледна точка да преодолее болката за да продължи опит за самоубийство с прецизен изстрел в лявото слепоочие, ако приемем че убитият борави с дясната ръка, вероятността на скала от 1 до 100 и ако приемем че е левак, тоест борави с лявата ръка каква е вероятността на скала от 1 до 100?
    Горните въпроси са for individual under tremendous pain duress?

    Коментиран от #33

    23:52 19.02.2026

  • 27 Ти пък...?!

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Човекът искаше да се направи на интересен,а ти взе,че го засече,с неоспорими факти...!
    Пък май,не е ходил и в казарма...?!

    23:58 19.02.2026

  • 28 Петрохан-gate,

    5 4 Отговор
    възможно ли е ДАНС, Контра разузнаване и Външно разузнаване да са забъркали групата от хижа Петрохан в някаква мръсна история в Близкият Изток с потенциал да бъдат ликвидирани от Мосад и Прокуратурата на Сарафов да бъде ползвана като smoke screen in fog of war between Israel и Иран?

    00:00 20.02.2026

  • 29 Ооо, сто пъти

    5 10 Отговор
    питате една и съща глупост и сто пъти ви обяснихме - става въпрос за асистирано самоубийство.

    Двата изстрела се обясняват много просто - самоубиецът не успява да се убие с първия изстрел, остава жив и асистентът му го довършва с изстрел в слепоочието. Много важно левак ли , е десняк ли е!

    Асистентът изнася двата трупа пред хижата, подрежда ги по начин, отговарящ на НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ и накрая сам ляга до тях и се самоубива.

    Коментиран от #32

    00:13 20.02.2026

  • 30 Емигрант

    13 4 Отговор
    Ако това УБИЙСТВО, не е самоубийство беше извършено в някоя западна държава за 3-4 дни щеше да бъде разрешено, това е сигурно ! Имат толкова много пропуски убийците от ДАНС и техните защитници политиците ! Първо никой не каза, че са извадени куршумите от главите /защото никой не каза, че има изходни дупки/, второ - някой каза ли, че има балистична експертиза която да докаже кой куршум от кое оръцие е изсррелян, трето - кой прави ремонт на къща като след това ще се самоубива, четвърто - какви са дказателствата, че тези хора са педофили, само със съмнения не може да се борави от тези измислени разследващи от ДАНС, пето - как така детето било намерено клекнало със сключени пръсти, ако е раазстреляно, то би паднало от ударната сила, а ръцете и пръстите му биха заели съвсем друга позиция когато мускулите са реагирали на куршумът и няма как да останат в избраната поза от жертвата, а тялото никога няма да остане да балансира клека, има и гравитация която действа, шесто - няма никаква причина, ако са секта, педофили или трафиканти някакви и решили да се самоубиват да изпълнят "ритуалът" на две места, седмо - проверени ли са намерените гилзи за отпечатъци, а онзи патолог да спре да лъже, че студът му пречело да определи времето на смъртта точно сега когато има такава модерна съвременна апаратура ! Убиецът на мъжете и детето е ДАНС, но за да се докаже трябва да се извикат чужди разследващи, без тях това УБИЙСТВО ще си остане самоубийство и хората ще си останат ома

    00:14 20.02.2026

  • 31 Мдаа

    21 0 Отговор
    И друг феномен - "самоубиец" със съдран панталон, а друг - с изгорени ръце !

    00:18 20.02.2026

  • 32 Предай този

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ооо, сто пъти":

    сценарий на Холивуд, може пък Спилбърг да те хареса, но МОЖЕ, за по-сигурно опитай с индийската филмова студия, при нея 100 пъти няма да има !

    Коментиран от #36

    00:19 20.02.2026

  • 33 Над носЪТ...

    2 5 Отговор

    До коментар #25 от "Са, последно но не на последно":

    Да ти имам граматиката!

    Слушай сега внимателно - при траектория от брадичката до фронтална кост на черепа, куршумът няма да умъртви самоубиеца, понеже няма да засегне жизненоважни части на мозъка. Дори може изобщо да не засегне мозъка.
    Самоубиецът остава жив, макар и тежко увреден.

    За това е ВТОРИЯТ ИЗСТРЕЛ В СЛЕПООЧИЕТО, без значение кое - ляво или дясно, понеже ВТОРИЯТ ИЗСТРЕЛ е нанесен от АСИСТЕНТА.

    00:19 20.02.2026

  • 35 Тодор

    21 3 Отговор
    освен за самопрострелялия се два пъти, нямат обяснение и други неща
    1.От МВР потвърдиха, че кучетата не са застреляни, а изгорени. Каквато и секта да е била не е правдоподобно да мъчат животни природозащитници
    2.Ако са искали да се самоубият защо са правили ремонт на къщата в Бургаско?
    3.Защо се разделят на 2 групи, а не се самоубиват на едно място?
    4.Защо са окървавени забележете, а не изгорени ръцете на Ивайло Иванов?
    5.Защо кучето не се чува да лае?
    7.Каква е логиката да разхвърляш десетки патрони по пода на 1-вия етаж на хижата?
    8.Защо Алекс е клекнал и със сплетени пръсти?
    9.Защо е спрян тока в хижата и се налага силуетите при пожара да ползват фенерчета?
    10.Защо по показания на съседи са бързали да напуснат къщата в Бургаско та даже са забравили вратата отворена и капака на шахтата за водата отворен?
    11.Аутопсиите вече са готови, защо не казват кой ден са убите тези на Околчица?
    12.Каква е логиката да си запалиш хижата, а къщата в Бургас да не я запалиш?

    00:23 20.02.2026

  • 36 Холивуд, дрън дрън.

    3 11 Отговор

    До коментар #32 от "Предай този":

    Става въпрос за тежко зомбирани езотерици, надъхани с източна мистика и кармични прераждания, които с радост напускат този свят по заповед на техния Лама.

    Има много на такива примери, буквално повтарящи се, по целия свят.

    Ама чукча писатель...

    Коментиран от #51

    00:23 20.02.2026

  • 37 Този доцент

    3 12 Отговор
    явно не е чел подробно заключението от аутопсията!!!
    Сектанта, първият път се е целил под брадичката,ама явно не е насочил добре пистолета, защото му е счупена челюстта и му е отнесена едната буза,че затова ръцете му са били в кръв и не са могли да му вземат натривки ,със сигурност е останал жив,друг е въпроса дали втория изстрел е произвел сам в слепоочието или му е помогнал някой от другите двама?!
    Така че няма нищо феноменално,може би е получил знак от съдбата,че трябва да живее,но фанатизма не признава живота!!!

    Коментиран от #44

    00:26 20.02.2026

  • 38 Мисля че

    12 1 Отговор
    Трябва да се разследва големият светъл джип с тъмни стъкла, който се появява на камерата от кръстопътя в 17:16 , спуска се надолу, и само след 6 минути се връща обратно Това е долу-горе като да отиде до края на гората, където има директен черен път нагоре към хижата, да остави някого, и да се върне. А в него спокойно се събират 6 човека и повече !

    00:26 20.02.2026

  • 39 Аве вие в кой свят живеете в ве,

    8 1 Отговор
    това не е компютърна игра, става въпрос за болка, шок от болка причинена от изстрел и индивид under high duress, pain duress?

    00:27 20.02.2026

  • 41 Позицията на

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Лошо,":

    България по отношение на стандарт и финанси ясно и категорично доказва кой лъже, кой краде и на кого не трябва да се вярва, а пък журналистиката която представя информето на суверена е класирана на 112 место в света по свобода на изказ и интелект ! Така, че ако искаш да докажеш разум, трябва да млъкнеш и заспиш !

    00:28 20.02.2026

  • 42 Нормално е

    0 6 Отговор
    повечето от пишещите тук са експерти.
    Те знаят всичко и всичко разбират и могат.
    Как може да се мери с тях някой?
    Най-вече знаят как да ти обяснят с 1000 лъжи един факт.

    00:29 20.02.2026

  • 43 Факт

    9 1 Отговор
    На записите не се вижда нищо, което да даде повод да се мисли, че са планирали самоубийство - рутинни ежедневни занимания, добро настроение, а най-странен ми се стори разговорът на Ивайло И. по телефона с жена, говореща властно на английски, на която той само чинно отговаряше с окей !

    00:32 20.02.2026

  • 44 Браво, колега!

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Този доцент":

    Туй го обяснявам от една седмица вече за 20 ти път!

    Както и какво означава НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ в будизма.

    00:33 20.02.2026

  • 45 До Нормално е

    10 0 Отговор
    Да бе, съвсем нормално е някой да се самоубива с пазпрани гащи и изгорени ръце - това всички истински експерти като теб го знаят !

    00:34 20.02.2026

  • 46 До Нормално е

    1 1 Отговор
    "Разпрани" исках да кажа, но ти си експерт, и сигурно си ме разбрал.

    00:36 20.02.2026

  • 47 При всички случаи

    1 1 Отговор
    няма нищо нормално около този случай.
    Както и няма нищо нормално около калуш ламя, който е в центъра на този случай.
    Но ако питаш драскачите-експерти от коментарите, ще видиш съвсем друга картинка.
    Да, но има 6 трупа.

    00:37 20.02.2026

  • 48 двоен изстрел при самоубийство

    1 0 Отговор
    Не е феномен ! През 2015 година Американска академия по съдебни науки публикува случай на Службата на медицинските експерти на окръг Кук от 2012 г., с доклад за случай на самоубийство, включващ осем огнестрелни рани в главата.....8 ! ( Способността за действие - множество самоубийствени огнестрелни рани от Петр Хейна  и др. J Съдебномедицински крак Med . 2012 януари. А иначе самоубийства с многократни изстрели с огнестрелно оръжие представляват 0,7% от всички смъртни случаи с огнестрелно оръжие (едно на 136)

    Коментиран от #53, #79, #83

    00:37 20.02.2026

  • 51 Не става въпрос за зомбирани,

    13 2 Отговор

    До коментар #36 от "Холивуд, дрън дрън.":

    а за лесно манипулирани и контролирани безУМници като теб ! Ти ходил ли си войник, стрелял ли си с пищов или поне попитал ли си някой който е гърмял с оръжие да научиш от него, че това оръжие има ОТКАТ и всеки изстрел има ударна сила ? Явно е само едно, много си неграмотен по военно дело ! След изстрелът под брадата няма значение през къде ще мине куршумът, самоубиецът ще изпадне веднага в шок или безсъзнание и няма да има контрол на движенията си, схващаше ли какво ти се обяснява или е по-лесно да те управлява и контролира някой ?

    Коментиран от #66

    00:41 20.02.2026

  • 53 Американска академия по съдебни науки

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":

    публикува случай...

    00:45 20.02.2026

  • 56 Какви не му е ясно на човека?

    0 0 Отговор
    Трябваше да пита експертите в коментарите преди да каже нещо.
    Ами така, де…

    00:49 20.02.2026

  • 57 лицето, което възнамерява да се самоубие

    2 1 Отговор
    може да използва оръжието си в себе си повече от веднъж. Честотата, разпространението и другите характеристики на феномена заслужават повече внимание. Представените данни са от доклади на съдебни лекари и свързани материали от 7895 смъртни случая с огнестрелно оръжие, включително 3522 самоубийства с огнестрелно оръжие, случили се в Северна Каролина през 7-годишния период 1972-1978 г. 58-те самоубийства с многократни изстрели с огнестрелно оръжие представляват 0,7% от всички смъртни случаи с огнестрелно оръжие (едно на 136) и 1,6% от самоубийствата с предмишница (едно на 61). Характеристиките на отделните входни рани, като засегнатите области на тялото и разстоянието до дулото, са същите като тези при случаите с единичен изстрел. Употребата на дългоцевно оръжие не е рядкост, но преобладават пистолети с калибър 0,22. Представени са и други характеристики на оръжието, жертвата, раните и ситуациите. Всеки от случаите е оценен от съдебни патолози, както е докладван, и е прегледан отново за изследването. Видът на представените данни е едно от предимствата на структурирана, централизирано ръководена, щатска система за медицински експерти.

    Коментиран от #59

    00:50 20.02.2026

  • 58 Горкият доцент,

    1 1 Отговор
    как смее да казва такива неща без да се е допитал до експертите в коментарите и да е чел експертните им мнения…
    Той съвест няма ли…

    Коментиран от #61

    00:53 20.02.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "лицето, което възнамерява да се самоубие":

    Дай линк да го прочета, аз говоря английски, ако не е в превод.

    Коментиран от #62

    00:54 20.02.2026

  • 60 Местоположение на оръжието

    2 1 Отговор
    след самоубийствени огнестрелни рани
    Дж. К. Гараваля, Б. Токингтън - Американското списание за съдебна медицина..., 1999 г. ....
    Местоположението на оръжието след огнестрелна рана с цел самоубийство е проучено чрез преглед на 574 такива смъртни случая, при които местопроизшествието е било разследвано от съдебен лекар, а тялото е било прегледано в службата на съдебния лекар на окръг Бексар в Сан Антонио, Тексас. Позицията на оръжието не е могла да бъде установена в 76 случая. В останалите 498 случая оръжието е останало в ръката на починалия в 24% от случаите. В 69% от случаите оръжието е било върху или близо до тялото, но не в ръката (т.е. докосва тялото или е било на разстояние до 30 см от... На повече обаче от 30 см. случаи почити няма. Под 0,05% са ...

    00:56 20.02.2026

  • 61 Абе "промяна" ти

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Горкият доцент,":

    пак ли правиш опити на пропаганда като Африката и Балабана от Чалга трупата ? Коментари 52 и 56 и те са твои ще признаеш ли, по-назад не съм прочел, може и там пак да досаждаш ?

    00:59 20.02.2026

  • 62 Ще пробвам колега

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анонимен":

    Дано го публикуват

    00:59 20.02.2026

  • 63 Гледа лошо и го

    0 0 Отговор
    каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов...олеее на времето нямаше доц. там докато беше ВСШ

    01:09 20.02.2026

  • 64 Анонимен

    9 1 Отговор
    Полицията разстреля тези момчета, а политиците ги омаскариха, това е истината, която се замита, в тази кочина докато мафия и мутри управляват така ще е, животът тук не струва и пет пари ! Вярвайте им още, но няма така да си решим проблемите .

    01:09 20.02.2026

  • 65 Любопитен

    1 0 Отговор
    И този хълцукна нещо на тема самоубийство. Какво ли получават като бонус онези, които пропагандират тази версия?

    01:11 20.02.2026

  • 66 В грешка си колега

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не става въпрос за зомбирани,":

    Относно способността за нанасяне на множество самоубийствени огнестрелни рани ! Виж коментар 48. Качил съм и снимки от публикациите дано ги публикуват

    01:15 20.02.2026

  • 67 Фактите обаче показват че

    3 4 Отговор
    самоубийства с многократни изстрели с огнестрелно оръжие представляват 0,7% от всички смъртни случаи с огнестрелно оръжие (едно на 136) и не е чак толкова рядко ! Така че може да се приеме че нямаме "феномен" с двойният изстрел при евентуалното самоубийство както заявява този доц. Милен Иванов за случая "Петрохан" ....ако си разбираше от работата де и четеше научни публикации за съдебната медицина а не се праеише на доцент

    01:24 20.02.2026

  • 68 Вярно е,

    0 0 Отговор
    всичко е точно в коментарите.
    Щом данко, софиянецът и дежурните експерти го казват.

    01:26 20.02.2026

  • 69 Хо хо хо хо

    4 0 Отговор
    (Всички сериозни следователи го отчитат като феномен)..... сериозни.... и колко им е опита на тея сериозни следователи със самоубийства ?

    01:39 20.02.2026

  • 70 Иван

    3 1 Отговор
    Е, като как да не е феномен, бе?! В България дал Господ феномени бол, за какво ли не щеш?! Та и сега, за това . Срам нямат ни институции, ни политици, за нищо. Оскверниха паметта на жертвите, взеха им животите и продължават "да разследват и информират" населението, наречено "материал" от оня гьонсурат, който и сега, в този специален случай , "без да има никаква вина", продължава да реди бисерите си. А то, просто има вместо един изстрел - два, може и да не е от първия стрелял, пак се обърка това разследване, да им тече време....

    01:40 20.02.2026

  • 71 И каква точно

    0 2 Отговор
    оперативно-издирвателна дейност иска доцента? Кого да издирват още ?

    01:55 20.02.2026

  • 74 Дежурните в коментарите

    1 0 Отговор
    като и данко и софиянеца трябва да учредят вече министерство на истината в коментарите.

    02:16 20.02.2026

  • 75 Цяла нощ са си правили коламаска

    2 1 Отговор
    Аутопсиите минаха, факт е, че тези хора са се подготвяли за това самоубийство. Факт е, че тримата са се епилирали като момиченца, едно косъмче няма по тях", разкри лидерът на ВМРО Кара Чан Оф Епилаторов

    02:19 20.02.2026

  • 76 Има и кокошки без глави

    2 0 Отговор
    Дето по 7-8 месеца си живеят.

    02:22 20.02.2026

  • 77 Служил в БНА

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Де да знае ,,Кирпича" на ,колко метра бяха ,,движещите се цели" след ,като въобще казарма не е подушвал пича!
    Само троли !

    02:29 20.02.2026

  • 78 “Правилни коментари”

    1 0 Отговор
    до дупка.
    И до последния софиянец.

    02:40 20.02.2026

  • 79 Този

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":

    ...от Щатите де се е гърмял 8(осем) пъти у главата явно е бил или със шопски или македонски произход :))

    02:42 20.02.2026

  • 80 Е това е феномен

    0 0 Отговор
    Масово бивши ръководни кадри на мвр, началници и вътрешни министри яко плюят и омаловажават работата на колегите си, а всяко царство разделено срещу себе си не може да стои е казал Христос.

    03:20 20.02.2026

  • 81 хаха

    0 0 Отговор
    Форумните дебили, пардон пепейци са капацитети по всичко друго, освен по интелект, затова са и налазили като хлебарки в очакване да им бъдат откъснати главите, но ще бъдат щастливи през краткия си остатък от живот, защото малкото им мозък не е в главата....

    09:04 20.02.2026

  • 82 Петрохан

    0 0 Отговор
    Този доцент е от пп и е ходил хижата при лама Калушев да му се кланя и ламата да му масажира простатата.

    09:10 20.02.2026

  • 83 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":

    При изстрел в главата единствените живота незастрашени зони са във петата и то дясната.

    15:24 20.02.2026

