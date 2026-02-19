Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство

Емил Дечев встъпи в длъжност като служебен министър на вътрешните работи.
Съдия Дечев е познат като принципен човек, който си разбира от работата, има собствено мнение, има покритие за това. Като министър е добра кандидатура. Ще видим кои ще са зам.-министрите му. Това каза бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в студиото на "Денят ON AIR".
От МВР зависи честността на изборите
Той е убеден, че предстои смяна на ръководствата на областните дирекции на МВР в страната.
"Ако има доверие и е професионалист, ще овладее престъпленията, свързани с изборния процес, ще гарантира по-честни избори. Ако не е кадърен, нещата ще тръгнат по обичайното си русо", коментира Иванов.
Промяна по думите му ще има, ако служебният министър успее да не се поддаде на манипулациите, защото "няма как да си изиграе правилно картите, когато системата опитва да ги манипулира".
Разследването "Петрохан"
Най-тежкият проблем пред МВР е липсата на оперативно-издирвателна дейност.
Това прозира и в справката, която беше пусната от МВР по криминалния случай.
"Тази справка потвърди съмненията ми - става въпрос за тежък системен проблем в МВР от професионална гледна точка. Оперативно-издирвателното производство е така направено, че не може да се замете под килима. Не може да има сигнал от източник, пожелал анонимност - в архива не намираме негово име, обещайте му анонимност, но не може да бъде анонимен за архива", категоричен беше доц. Иванов.
Към Антикорупционния фонд той отправи един въпрос - подавал ли е искане за достъп до обществена информация за действия на други НПО-та.
Странностите в информацията от разследването
"Имаме феномен - двоен изстрел при самоубийство. Всички сериозни следователи го отчитат като феномен, има такива случаи, но са феномен. За мен това е много странно - най-вероятно означава, че трябва да се направи повторна експертиза. Няма волеви акт да разбере, че не е успял и да го направи втори път на друго място. Или доказателствата, които са дадени за експертиза на вещото лице не са били правилно събрани, или имаме проблем в експертизата", убеден е доц. Иванов.
По разследването на трите трупа при Околчица той заяви, че там нещата са по-ясни от гледна точка на следи, балистика и за там властта е дала по-разумни обяснения.
Ключът е в мотивите
Доц. Иванов е категоричен, че случаят ще се разплете, когато се стигне до мотивите за шесторната смърт.
"Те са в миналото, сред хората, които са по един или друг начин замесени в цялата тази история, която е довела до това престъпление. Без оперативно-издирвателна дейност няма как да се стигне", каза бившият заместник-ректор на академията на МВР.
2 Мнение
22:54 19.02.2026
3 Не е феномен,
22:57 19.02.2026
4 Будистите са корави
Коментиран от #10
22:57 19.02.2026
5 С Това Изкривено !
Правосъдие !
Тази Страна !
Няма Да Изкласи !
Тя Сама !
Създава !
Враговете си !
22:58 19.02.2026
6 При мутрите беше така
22:59 19.02.2026
7 Как Може Да си Толркова Ляв ?
Да не можеш !
Да се Уцелиш !
Огведнъж !
Колко Литра е Бел Изпил ?
23:00 19.02.2026
8 Хмм
23:01 19.02.2026
9 Елементарно е
Коментиран от #14
23:02 19.02.2026
10 Маниакална !
До коментар #4 от "Будистите са корави":Лудост !
23:02 19.02.2026
11 Хмм
23:05 19.02.2026
12 Мдаа...!
Но това ,с двойният изстрел,при самоубийство е...достойно за съжаление...!
23:09 19.02.2026
13 Хохо Бохо
В Русия един три пъти се хвърля от балкона преди да успее да се самоубие...
23:12 19.02.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Елементарно е":Ама и двата куршума са от един пистолет.Не става.
Коментиран от #18
23:15 19.02.2026
15 Съдия Дечев е познат като принципен чове
На Един !
Безпринципин Индивид !
За мен това е единин Дивак !
Който няма място в Правосъдната система !
Да неможеш !
Да Отделиш !
Сеното !
От Плявата !
Ще плещи Глупости !
Вместо да Предприеме Действия !
Просто ! Едно !
Нищо ! - Човек !
23:19 19.02.2026
16 123456
23:19 19.02.2026
17 иван костов
23:20 19.02.2026
18 Зависи !
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Зависи !
У Кой е бил !
Пищова !
И Как Са се Боричкали !
За Него !
23:22 19.02.2026
19 Кирпича
Коментиран от #20, #22
23:22 19.02.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Кирпича":Тук става въпрос за пистолет, а не за автомат. И между другото движещите се мишени бяха на 200, а не на 400 метра.
Коментиран от #27, #77
23:29 19.02.2026
21 Aлфа Вълкът
Сега ни втълпяват, че са се кланяли на Калушев което не е така, всички се кланят заедно в това число и Калушев.
Във видеото в което казват, че дошъл кемпера и всички взели да припадат, всъщност се вижда, че само един човек в далечината се навежда, но на друга камера се вижда, че поздравява Калушев с вдигане на ръка и се навежда да отвърже кучето.
На една и съща камера видеото е с различен размер на шрифта при два последователни записа.
Веднъж казват първи били гранична полиция, после първи били ГДНП, но това не означава, че на местопрестъплението първи ДАНС не са водили разследването и не са събрали доказателства. Щом го потвърдиха местните власти първоначално.
23:36 19.02.2026
22 Тухлата
До коментар #19 от "Кирпича":пистолет стреля на автоматична само когато е повреден определен чарк, ти с какво оръжие стреля на автоматична на откоси.
23:38 19.02.2026
23 ООрана държава
23:43 19.02.2026
25 Са, последно но не на последно
1. самоубитият Иван Иванов левак ли е или борави с дясната ръка?
2. Ако Иван Иванов не е левак, тоест борави с дясната ръка, възниква въпросът как се самозастрелял в лявото слепоочие?
3. Друг дилема за уточняване, каква е вероятността Иван Иванов да преодолее болката от първият изстрел под брадичката с изходна рана над носът м/у очите, каква е вероятността от медицинска гледна точка да преодолее болката за да продължи опит за самоубийство с прецизен изстрел в лявото слепоочие, ако приемем че убитият борави с дясната ръка, вероятността на скала от 1 до 100 и ако приемем че е левак, тоест борави с лявата ръка каква е вероятността на скала от 1 до 100?
Горните въпроси са for individual under tremendous pain duress?
Коментиран от #33
23:52 19.02.2026
27 Ти пък...?!
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Човекът искаше да се направи на интересен,а ти взе,че го засече,с неоспорими факти...!
Пък май,не е ходил и в казарма...?!
23:58 19.02.2026
28 Петрохан-gate,
00:00 20.02.2026
29 Ооо, сто пъти
Двата изстрела се обясняват много просто - самоубиецът не успява да се убие с първия изстрел, остава жив и асистентът му го довършва с изстрел в слепоочието. Много важно левак ли , е десняк ли е!
Асистентът изнася двата трупа пред хижата, подрежда ги по начин, отговарящ на НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ и накрая сам ляга до тях и се самоубива.
Коментиран от #32
00:13 20.02.2026
30 Емигрант
00:14 20.02.2026
31 Мдаа
00:18 20.02.2026
32 Предай този
До коментар #29 от "Ооо, сто пъти":сценарий на Холивуд, може пък Спилбърг да те хареса, но МОЖЕ, за по-сигурно опитай с индийската филмова студия, при нея 100 пъти няма да има !
Коментиран от #36
00:19 20.02.2026
33 Над носЪТ...
До коментар #25 от "Са, последно но не на последно":Да ти имам граматиката!
Слушай сега внимателно - при траектория от брадичката до фронтална кост на черепа, куршумът няма да умъртви самоубиеца, понеже няма да засегне жизненоважни части на мозъка. Дори може изобщо да не засегне мозъка.
Самоубиецът остава жив, макар и тежко увреден.
За това е ВТОРИЯТ ИЗСТРЕЛ В СЛЕПООЧИЕТО, без значение кое - ляво или дясно, понеже ВТОРИЯТ ИЗСТРЕЛ е нанесен от АСИСТЕНТА.
00:19 20.02.2026
35 Тодор
1.От МВР потвърдиха, че кучетата не са застреляни, а изгорени. Каквато и секта да е била не е правдоподобно да мъчат животни природозащитници
2.Ако са искали да се самоубият защо са правили ремонт на къщата в Бургаско?
3.Защо се разделят на 2 групи, а не се самоубиват на едно място?
4.Защо са окървавени забележете, а не изгорени ръцете на Ивайло Иванов?
5.Защо кучето не се чува да лае?
6.Как установиха, че силуетите при пожара са на убитите, а не са други хора?
7.Каква е логиката да разхвърляш десетки патрони по пода на 1-вия етаж на хижата?
8.Защо Алекс е клекнал и със сплетени пръсти?
9.Защо е спрян тока в хижата и се налага силуетите при пожара да ползват фенерчета?
10.Защо по показания на съседи са бързали да напуснат къщата в Бургаско та даже са забравили вратата отворена и капака на шахтата за водата отворен?
11.Аутопсиите вече са готови, защо не казват кой ден са убите тези на Околчица?
12.Каква е логиката да си запалиш хижата, а къщата в Бургас да не я запалиш?
00:23 20.02.2026
36 Холивуд, дрън дрън.
До коментар #32 от "Предай този":Става въпрос за тежко зомбирани езотерици, надъхани с източна мистика и кармични прераждания, които с радост напускат този свят по заповед на техния Лама.
Има много на такива примери, буквално повтарящи се, по целия свят.
Ама чукча писатель...
Коментиран от #51
00:23 20.02.2026
37 Този доцент
Сектанта, първият път се е целил под брадичката,ама явно не е насочил добре пистолета, защото му е счупена челюстта и му е отнесена едната буза,че затова ръцете му са били в кръв и не са могли да му вземат натривки ,със сигурност е останал жив,друг е въпроса дали втория изстрел е произвел сам в слепоочието или му е помогнал някой от другите двама?!
Така че няма нищо феноменално,може би е получил знак от съдбата,че трябва да живее,но фанатизма не признава живота!!!
Коментиран от #44
00:26 20.02.2026
38 Мисля че
00:26 20.02.2026
39 Аве вие в кой свят живеете в ве,
00:27 20.02.2026
41 Позицията на
До коментар #34 от "Лошо,":България по отношение на стандарт и финанси ясно и категорично доказва кой лъже, кой краде и на кого не трябва да се вярва, а пък журналистиката която представя информето на суверена е класирана на 112 место в света по свобода на изказ и интелект ! Така, че ако искаш да докажеш разум, трябва да млъкнеш и заспиш !
00:28 20.02.2026
42 Нормално е
Те знаят всичко и всичко разбират и могат.
Как може да се мери с тях някой?
Най-вече знаят как да ти обяснят с 1000 лъжи един факт.
00:29 20.02.2026
43 Факт
00:32 20.02.2026
44 Браво, колега!
До коментар #37 от "Този доцент":Туй го обяснявам от една седмица вече за 20 ти път!
Както и какво означава НЕБЕСНО ПОГРЕБЕНИЕ в будизма.
00:33 20.02.2026
45 До Нормално е
00:34 20.02.2026
46 До Нормално е
00:36 20.02.2026
47 При всички случаи
Както и няма нищо нормално около калуш ламя, който е в центъра на този случай.
Но ако питаш драскачите-експерти от коментарите, ще видиш съвсем друга картинка.
Да, но има 6 трупа.
00:37 20.02.2026
48 двоен изстрел при самоубийство
Коментиран от #53, #79, #83
00:37 20.02.2026
51 Не става въпрос за зомбирани,
До коментар #36 от "Холивуд, дрън дрън.":а за лесно манипулирани и контролирани безУМници като теб ! Ти ходил ли си войник, стрелял ли си с пищов или поне попитал ли си някой който е гърмял с оръжие да научиш от него, че това оръжие има ОТКАТ и всеки изстрел има ударна сила ? Явно е само едно, много си неграмотен по военно дело ! След изстрелът под брадата няма значение през къде ще мине куршумът, самоубиецът ще изпадне веднага в шок или безсъзнание и няма да има контрол на движенията си, схващаше ли какво ти се обяснява или е по-лесно да те управлява и контролира някой ?
Коментиран от #66
00:41 20.02.2026
53 Американска академия по съдебни науки
До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":публикува случай...
00:45 20.02.2026
56 Какви не му е ясно на човека?
Ами така, де…
00:49 20.02.2026
57 лицето, което възнамерява да се самоубие
Коментиран от #59
00:50 20.02.2026
58 Горкият доцент,
Той съвест няма ли…
Коментиран от #61
00:53 20.02.2026
59 Анонимен
До коментар #57 от "лицето, което възнамерява да се самоубие":Дай линк да го прочета, аз говоря английски, ако не е в превод.
Коментиран от #62
00:54 20.02.2026
60 Местоположение на оръжието
Дж. К. Гараваля, Б. Токингтън - Американското списание за съдебна медицина..., 1999 г. ....
Местоположението на оръжието след огнестрелна рана с цел самоубийство е проучено чрез преглед на 574 такива смъртни случая, при които местопроизшествието е било разследвано от съдебен лекар, а тялото е било прегледано в службата на съдебния лекар на окръг Бексар в Сан Антонио, Тексас. Позицията на оръжието не е могла да бъде установена в 76 случая. В останалите 498 случая оръжието е останало в ръката на починалия в 24% от случаите. В 69% от случаите оръжието е било върху или близо до тялото, но не в ръката (т.е. докосва тялото или е било на разстояние до 30 см от... На повече обаче от 30 см. случаи почити няма. Под 0,05% са ...
00:56 20.02.2026
61 Абе "промяна" ти
До коментар #58 от "Горкият доцент,":пак ли правиш опити на пропаганда като Африката и Балабана от Чалга трупата ? Коментари 52 и 56 и те са твои ще признаеш ли, по-назад не съм прочел, може и там пак да досаждаш ?
00:59 20.02.2026
62 Ще пробвам колега
До коментар #59 от "Анонимен":Дано го публикуват
00:59 20.02.2026
63 Гледа лошо и го
01:09 20.02.2026
64 Анонимен
01:09 20.02.2026
65 Любопитен
01:11 20.02.2026
66 В грешка си колега
До коментар #51 от "Не става въпрос за зомбирани,":Относно способността за нанасяне на множество самоубийствени огнестрелни рани ! Виж коментар 48. Качил съм и снимки от публикациите дано ги публикуват
01:15 20.02.2026
67 Фактите обаче показват че
01:24 20.02.2026
68 Вярно е,
Щом данко, софиянецът и дежурните експерти го казват.
01:26 20.02.2026
69 Хо хо хо хо
01:39 20.02.2026
70 Иван
01:40 20.02.2026
71 И каква точно
01:55 20.02.2026
74 Дежурните в коментарите
02:16 20.02.2026
75 Цяла нощ са си правили коламаска
02:19 20.02.2026
76 Има и кокошки без глави
02:22 20.02.2026
77 Служил в БНА
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Де да знае ,,Кирпича" на ,колко метра бяха ,,движещите се цели" след ,като въобще казарма не е подушвал пича!
Само троли !
02:29 20.02.2026
78 “Правилни коментари”
И до последния софиянец.
02:40 20.02.2026
79 Този
До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":...от Щатите де се е гърмял 8(осем) пъти у главата явно е бил или със шопски или македонски произход :))
02:42 20.02.2026
80 Е това е феномен
03:20 20.02.2026
81 хаха
09:04 20.02.2026
82 Петрохан
09:10 20.02.2026
83 Луд
До коментар #48 от "двоен изстрел при самоубийство":При изстрел в главата единствените живота незастрашени зони са във петата и то дясната.
15:24 20.02.2026