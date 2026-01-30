Новини
За първи път в българския футбол!

30 Януари, 2026 11:05 782 1

  • суперкупата -
  • българия -
  • лудогорец -
  • левски -
  • технологична ера-
  • родния футбол-
  • главният съдия -
  • боди камера-
  • зрителите

Главният съдия на срещата за Суперкупата ще бъде оборудван със специализирана боди камера

За първи път в българския футбол! - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Предстоящият двубой за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски на 3 февруари ще постави началото на нова технологична ера в родния футбол. За първи път в историята на България главният съдия на срещата ще бъде оборудван със специализирана боди камера, която ще предложи на зрителите уникална перспектива към събитията на терена.

С реализирането на този проект България се превръща в една от малкото държави в Европа, която внедрява тази технология в официален футболен мач. С този акт родното първенство се нарежда до най-прогресивните лиги - английската Висша лига, германската Бундеслига, италианската Серия А и френската Лига 1, които вече успешно интегрираха системата в своите мачове.

Инициативата на Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и Българския футболен съюз (БФС) е част от дългосрочната стратегия за превръщането на футбола в по-отворен продукт към привържениците. Благодарение на партньорството с лидера в спортните технологии Riedel, кадри от камерата на съдията ще бъдат интегрирани в реално време по време на живото телевизионно предаване. След края на срещата ще бъдат разпространени ексклузивни кадри с интересни и ключови моменти, заснети от терена.

Проектът се осъществява благодарение на тясното сътрудничество между президента на БФС Георги Иванов, президента на БПФЛ Атанас Караиванов и председателя на Съдийската комисия Станислав Тодоров. Техният съвместен ангажимент към модернизацията на българския футбол и внедряването на водещи световни практики е ключов фактор за осъществяването на тази иновация в един от ключовите мачове за годината - Суперкупата на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    2 0 Отговор
    Супер купата на ко? Защо не играят по еверопейските и световните първенства? Сбирщина некадърници и връзкари.

    11:07 30.01.2026

