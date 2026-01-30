Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Първи случай на вируса чикунгуня в Румъния

30 Януари, 2026 12:12 640 4

  • чикунгуня-
  • румъния-
  • вирус-
  • африка-
  • комари

Ако не се лекува правилно, подобна инфекция може да доведе до сериозни усложнения

Първи случай на вируса чикунгуня в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи случай на вируса на треската чикунгуня е потвърден в Румъния, съобщи Диджи24. Става дума за мъж на 50 години, който наскоро се е върнал от Африка, предаде БТА.

Болестта, предавана чрез ухапвания от комари, е рядка в Европа и се среща главно в Африка и Южна Америка, се посочва в разпространената информация.

„Хората, пътуващи до райони като Африка, трябва да посетят международна клиника за ваксинация месец или два предварително, за да оценят и предотвратят реалните рискове. Вирусните инфекции като чикунгуня могат да се проявят в леки или асимптоматични форми, но хората с отслабена имунна система – поради заболявания или възраст – могат да развият тежки, животозастрашаващи форми.

Симптомите могат да наподобяват обикновена вирусна инфекция или грип, особено по време на грипния сезон, което може да забави диагнозата, ако не се вземе предвид епидемиологичният контекст“, обясни в ефира на Диджи24 управителя на Националния институт по инфекциозни болести „Матей Балш“ в Букурещ Адриан Маринеску.

Той предупреди, че ако не се лекува правилно, подобна инфекция може да доведе до сериозни усложнения като сепсис и увреждане на множество органи. Адриан Маринеску каза още, че вирусът не се предава лесно от човек на човек, освен в ситуации, в които местен комар би предал болестта от един заразен човек на друг.

Случай на чикунгуня беше установен в началото на тази година и в България, отново при пациент, който се е завърнал от чужбина.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    7 0 Отговор
    Кой ги кръщава тези вируси бе, кой разпорежда тези безобразия ?! Осем пъти опитах да го кажа този вирус, и осем пъти сгреших!

    Коментиран от #2

    12:14 30.01.2026

  • 2 Чукундурите

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    го кръщават, според населението и района който обхваща. Експерименти си правят...дали ще се разболеят бели, жълти, кафяви; мъже, жени; стари, млади и т.н.

    12:17 30.01.2026

  • 3 име

    6 0 Отговор
    Романеските са пратили "наемници" в Африка, в Руанда и други държави, да обучават терористи, т.е. бунтовници срещу законно избраната власт, която праведните медии наричат "диктатори". Тоя си е получил квото е търсил.

    12:19 30.01.2026

  • 4 Да си е стоял в

    5 0 Отговор
    Копанария. На село.

    12:23 30.01.2026

Новини по държави:
