Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов: Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости

Даниел Митов: Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости

30 Януари, 2026 12:11 373 10

  • даниел митов-
  • приказки-
  • мвр-
  • избори-
  • глупости

„Трябва да е човек, който не се намесва политически в процеса. Бойко Рашков не е такъв човек“, каза Митов в отговор на въпрос дали Рашков е подходящ за поста вътрешен министър

Даниел Митов: Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборите не зависят от МВР и е опасно да се говори, че това е така. Това каза министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов в Димитровград, предават от БТА. Той и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов откриват реновираната сграда на пожарната служба.

Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости, каза още Митов.

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва.

"Как може в една демокрация изборите да зависят от полицията", попита министърът в оставка.

На въпрос какъв трябва да бъде служебният вътрешен министър Даниел Митов посочи, че това, което е разбрал на този пост, е, че министърът не трябва да се меси на полицаите. Трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно, без министърът да се намесва и да им дава политически уклон, тогава резултатите са налице, каза той.

„Трябва да е човек, който не се намесва политически в процеса. Бойко Рашков не е такъв човек“, каза Митов в отговор на въпрос дали Рашков е подходящ за поста


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не се занимавайте с глупости!☹️

    1 0 Отговор
    Хванете крадливият бургаски гларус! Хората страдат!☹️☹️☹️

    12:14 30.01.2026

  • 2 Високоплатени безработни

    7 1 Отговор
    Полицаите участват в купуването на гласове и затова са с огромни заплати. А Дани Митова е красавица и закачливо намига на всички мъже.

    12:15 30.01.2026

  • 3 Някой

    6 0 Отговор
    Всички приказки за това, че Даниел Митов ставал за депутат или за какъвто и да министър са глупости.

    Всички приказки за това, че Даниел Митов ставал за нещо са глупости.

    Даниел Митов - лакея на шопарите.

    12:15 30.01.2026

  • 4 Румбата съм

    7 0 Отговор
    А ти Митов си глупак

    12:17 30.01.2026

  • 5 Някой

    6 0 Отговор
    Махнете го този къдрав джендър от жениски пол.

    12:18 30.01.2026

  • 6 Някой

    5 0 Отговор
    "Министре", кога ще арестуваш шопарите престъпници?

    12:20 30.01.2026

  • 7 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тоя оставкаджия какво се обажда? Изборите няма да зависят от твоето свинско мвр

    12:20 30.01.2026

  • 8 Зрител

    2 0 Отговор
    Който се е хванал с Герб, дори да е читав човек, автоматично се превръща в тяснопартийна пешка, която поставя интересите на Бойко над интересите на обществото.

    12:22 30.01.2026

  • 9 Или

    1 0 Отговор
    Страх тресе кочината, да не би да има независим вътрешен министър и да им спре купувачите на гласове! Ще плюят, храчат и грачат по министъра, ако е Рашков или Демерджиев! Защото ще задържат дилърите на гласове, ще имат предупредителни протоколи, ще имат поне малко страх и пречки!!!

    12:23 30.01.2026

  • 10 МП4

    0 0 Отговор
    Дани гела , клоуна на мВр

    12:23 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол