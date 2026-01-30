Даниел Митов: Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости

Изборите не зависят от МВР и е опасно да се говори, че това е така. Това каза министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов в Димитровград, предават от БТА. Той и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) гл. комисар Александър Джартов откриват реновираната сграда на пожарната служба.

Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са глупости, каза още Митов.

Той обясни, че работата на МВР е да реагира на сигнали и когато след сигнал констатира престъпление, го придвижва.

"Как може в една демокрация изборите да зависят от полицията", попита министърът в оставка.

На въпрос какъв трябва да бъде служебният вътрешен министър Даниел Митов посочи, че това, което е разбрал на този пост, е, че министърът не трябва да се меси на полицаите. Трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно, без министърът да се намесва и да им дава политически уклон, тогава резултатите са налице, каза той.

„Трябва да е човек, който не се намесва политически в процеса. Бойко Рашков не е такъв човек“, каза Митов в отговор на въпрос дали Рашков е подходящ за поста