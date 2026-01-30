Лукс и престиж: Разкриха цените на най-елитните скайбоксове на новия стадион „Българска армия“

Футболната общност на ЦСКА тръпне в очакване на завръщането на отбора на обновения стадион „Българска армия“, а интересът към най-луксозните скайбоксове вече е огромен. Новото съоръжение обещава не само модерна визия и комфорт, но и изживяване от световна класа за най-взискателните фенове и бизнес клиенти. Ексклузивни ложи с петзвезден разкош

В сърцето на Сектор А ще бъдат разположени осем изключителни „Платинум“ скайбокса, всеки от които предлага между 10 и 12 места. Тези бутикови ложи, с площ от 37 до 53 кв. м., са проектирани така, че да осигурят ненадмината гледка към терена, съчетана с изискан интериор, мултимедийни удобства и собствена тераса с луксозни седалки. Гостите ще се насладят на първокласно обслужване, гурме меню и селекция от напитки, гарантиращи незабравимо футболно преживяване.

Цените – само за избрани

Според информация на „Мач Телеграф“, цената за сезонен наем на най-скъпите скайбоксове достига впечатляващите 160 000 до 180 000 евро. Тези ложи вече са предложени на специални клиенти, а лично собственикът на клуба Валтер Папазки се е заел с подбора на бъдещите им ползватели.

VIP комфорт и на „Голд“ ниво

За онези, които търсят лукс, но в по-голям мащаб, стадионът ще разполага и с 20 „Голд“ ложи, побиращи между 12 и 24 гости. Техните цени стартират от около 120 000 евро на сезон, като варират според размера и разположението. И тук не липсват удобства – стилен дизайн, външна тераса, изискани храни и напитки са само част от предимствата.

Голям интерес преди откриването

Още преди официалното откриване на новата „Армия“, интересът към най-атрактивните ложи е изключително висок. Очаква се всички VIP места да бъдат разпродадени още преди първия съдийски сигнал на обновения стадион, който трябва да отвори врати до края на годината.

Новата ера за ЦСКА и феновете

С модерния си облик и луксозни удобства, стадион „Българска армия“ се готви да се превърне в истински дом за „червените“ и техните привърженици. След години на домакинства на Националния стадион „Васил Левски“, завръщането у дома обещава да бъде събитие, което ще остане в историята на българския футбол.