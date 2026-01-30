Новини
България »
В Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

В Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия

30 Януари, 2026 12:06 315 1

  • бургас-
  • тийнейджъри-
  • лекарство-
  • епилепсия

То е купено свободно в аптека от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да „се повеселят“

В Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лекари от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия. По закон то се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да "се повеселят", съобщиха от болницата.

След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение.

След няколко дни в болницата вече е изписано у дома, каза Юлия Андреева от пресцентъра на болницата.

"Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта", заяви д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето.

За случая е информирана полицията, посочиха от УМБАЛ Бургас.

Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание.

По информация на децата лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче има обратен ефект – възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

През последните месеци тревожно зачестяват случаите на деца, приети в болницата след предозиране с опасни лекарства и суицидни опити, при които също са използвани медикаменти.

Един от тях е на 13-годишно момиче, което си инжектира инсулина на леля си след любовна мъка, след като родителите му забраняват връзка с по-възрастен мъж.

Лекарите от УМБАЛ Бургас отправят апел към родителите да бъдат особено внимателни в крехката тийнейджърска възраст.

Те съветват да се следи за промени в поведението – внезапна затвореност, смяна на настроения, засилен интерес към опасни "предизвикателства" в социалните мрежи, както и разговори между връстници, свързани с медикаменти, експерименти и търсене на силни усещания.

Изключително важно е да се поддържа постоянен, спокоен и доверителен диалог, да се проявява интерес към тяхната среда, онлайн съдържанието, което следят, и емоционалните им преживявания, особено при любовни разочарования, чувство за отхвърляне или натиск от страна на връстници.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 0 Отговор
    Навремето така си купуваха диазепам и бира и се отнасяха надалече.

    12:21 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове