Още едно българско тенис постижение! Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Australian Open

30 Януари, 2026 11:49 394 0

17-годишният талант и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на полуфиналите Марк Себън и Кирил Филаретов

Още едно българско тенис постижение! Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Australian Open - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенис има нов герой! Димитър Кисимов се класира за финала на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия — първия турнир от Големия шлем за сезона.

17-годишният талант и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на полуфиналите Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10-6 след 72 минути игра.


Двамата стигнаха до пробив за 4:2 в първия сет и го спечелиха с 6:3. Във втората част обаче драмата беше пълна — Кисимов и Дойг изоставаха с 0:2, обърнаха до 4:2, но съперниците направиха нов обрат за 6:4. Така всичко се реши в шампионски тайбрек!

Там нервите на българо-южноафриканския тандем се оказаха по-здрави. Те поведоха с 9:6 точки и още при първия си мачбол сложиха точка на спора, подпечатвайки мястото си във финала.


В битката за титлата Кисимов и Дойг ще се изправят срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.


За Кисимов това е дебют в турнир от Големия шлем при юношите. В момента българинът заема №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финал на сингъл на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).


