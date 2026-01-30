Резултати от мачовете в Лига Европа

Резултати от последния 8-и кръг на основната фаза в Лига Европа:
Лудогорец - Ница 1:0
Астън Вила - Залбург 3:2
Базел - Виктория Пилзен 0:1
Бетис - Фейенорд 2:1
Гоу Ахед Ийгълс - Брага 0:0
Генк - Малмьо 2:1
Лил - Фрайбург 1:0
Лион - ПАОК 4:2
Макаби Тел Авив - Болоня 0:3
Мидтиланд - Динамо Загреб 2:0
Нотингам Форест - Ференцварош 4:0
Панатинайкос - Рома 1:1
Порто - Рейнджърс 3:1
Селтик - Утрехт 4:2
ФКСБ - Фенербахче 1:1
Цървена Звезда - Селта Виго 1:1
Щурм Грац - Бран 1:0
Щутгарт - Йънг Бойс 3:2
