Дойде и третото "да": Главчев е склонен да стане служебен премиер

30 Януари, 2026 12:07

Главчев обясни, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения

Снимка: БГНЕС
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения и е склонен да приеме да бъде служебен премиер. Това съобщават от Dariknews.bg.

„Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, само че това е лично и няма такъв текст и основание в Конституцията. Така че съм склонен да приема“, бяха точните думи на председателят на Сметната палата.

"Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците на изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство, говори за невежество и съзнателни спекулации“, твърди Главчев.

Час по-рано той пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.
По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.


  • 1 Гошо

    8 0 Отговор
    Председателят на БСП Атанас Зафиров хвърли кърпата и има намерение да бяга след срамната коалиция на БСП с мафията и тяхна патерица. Според съпартийци на Зафиров няма да се размине само с бягство а ще понесе и отговорност. А Слави Трифонов кога ще бяга който също беше в скута на Пеевски и Борисов?

    12:11 30.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Искаме независим служебен премиер

    8 0 Отговор
    Малко факти. Месец април 2021 г.с министър на МВР от ГЕРБ и месец юли същата година с министър Рашков за 3 месеца ГЕРБ губи близо 200 хил.гласа купен вот -

    Избори Април 2021:

    (ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)

    ГЕРБ – 837 707 гласа

    ДПС – 336 306

    Избори Юли 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)

    ГЕРБ – 642 165 (-195 542)

    ДПС – 292 514 (-43 792)

    Избори Ноември 2021:

    (Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)

    ГЕРБ – 596 456 (-45 709)

    ДПС – 341 000 (+48 486) !!!

    12:12 30.01.2026

  • 4 Хахахаха

    13 0 Отговор
    Имах си аз да не е склонен!!! Готов е косата си да даде за Майка България!😂

    12:12 30.01.2026

  • 5 Тиквата

    8 1 Отговор
    А 4 5 6 7 кога

    12:12 30.01.2026

  • 6 Анонимен

    8 1 Отговор
    Овчарин

    12:13 30.01.2026

  • 7 Кой

    9 1 Отговор
    Един път мотика, втори, трети път мотика!!!

    12:13 30.01.2026

  • 8 Зщо тирете?

    12 3 Отговор
    Тази гнусна, нагла и безочлива персона на Главана не е ли силно протнивна? И не е ли доказала досега, че служи единствено на Тиквата и на Прасето?

    12:13 30.01.2026

  • 9 адаша

    7 3 Отговор
    Майко Тереза Мария и Пресвети Николай Мореплавателю! Не , не ...! Само това не! Ако това се случи - Революшън! Тоя де бил! В никакъв случай!

    Коментиран от #19, #24

    12:14 30.01.2026

  • 10 гост

    7 1 Отговор
    Този беше килимче на Борисов,по далеч...

    12:14 30.01.2026

  • 11 Анонимен

    5 2 Отговор
    Този не заслужава

    12:14 30.01.2026

  • 12 и до тук

    4 4 Отговор
    беше с проблемите с домовата книга...Намериха се трима готови да станат служебни премиери И СЛАВА БОГУ никой не е генерал плковник или бивш милиционер... отказалите се аргументираха логично и новия президент йотова е с измити ръце и чисто лице и няма да й се наложи да търси говорител от БНТ 1 за служебен премиер или някой бивш любовник или скрит роднина

    12:16 30.01.2026

  • 13 Даааа

    7 1 Отговор
    Празноглавчев е винаги готов да опозори още едни избори.... Предишните избори много вярно служеше на Шиши и Боко.. Купуваха и манипулираха на воля....

    Коментиран от #18

    12:16 30.01.2026

  • 14 Промяна

    1 4 Отговор
    ДА ТОЙ е най подходящ И най правилният избор ВЕЧЕ е доказан професионалист Успех

    Коментиран от #23

    12:17 30.01.2026

  • 15 Лост

    4 0 Отговор
    В един коментар сутринта бях написал,че Главчев ще каже ,че е най подходящия, защото след Борисов той е бил най-много пъти Премиер.

    12:17 30.01.2026

  • 16 Йотова

    3 0 Отговор
    защо ги посреща на входа. Няма ли си сътрудници от протокола, които да си поемат функциите или и те са напуснали заедно с националния кремълски разединител.

    12:18 30.01.2026

  • 17 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    1 1 Отговор
    Дет се вика "Едвам ме нави" .

    12:18 30.01.2026

  • 18 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даааа":

    Защо лъжеш Няма нищо такова има решение даже на КС ПРОЧЕТИ ГО АМАН ОТ ЛЪЖЦИ

    12:18 30.01.2026

  • 19 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "адаша":

    А ако Президентката назначи Главчев ще организиръш ли Импийчмънта й?

    Коментиран от #26

    12:18 30.01.2026

  • 20 Пепа

    1 0 Отговор
    Хаха, ама той на всичко е готов, добре че визията е доста … хм кофти

    12:18 30.01.2026

  • 21 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Божкее...

    12:18 30.01.2026

  • 22 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Айде няма нужда, най свинските избори в историята на държавата... Народа казва НЕ

    Коментиран от #25

    12:19 30.01.2026

  • 23 адаша

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Ти си очарователно т ъп ...

    Коментиран от #27

    12:19 30.01.2026

  • 24 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "адаша":

    Главчев вече е докадан стриктен служебен отговорен И не зависи от теб

    12:20 30.01.2026

  • 25 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ООрана държава":

    Нито си народа нито си никой Един обикновен анонимник си Моля пиши от свое име

    12:21 30.01.2026

  • 26 адаша

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Ти да не си падаш по тая ?

    12:22 30.01.2026

  • 27 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "адаша":

    Добре радвай се нали си умен България е най важната сега Избори и после най добрият да управлява

    12:22 30.01.2026

  • 28 Пак ли?!

    1 0 Отговор
    Пак ли този Пеевски ПУДЕЛ?!

    12:23 30.01.2026

