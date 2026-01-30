Дойде и третото "да": Главчев е склонен да стане служебен премиер

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения и е склонен да приеме да бъде служебен премиер. Това съобщават от Dariknews.bg.

„Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, само че това е лично и няма такъв текст и основание в Конституцията. Така че съм склонен да приема“, бяха точните думи на председателят на Сметната палата.

"Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците на изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство, говори за невежество и съзнателни спекулации“, твърди Главчев.

Час по-рано той пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.

По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.