Дойде и третото "да": Главчев е склонен да стане служебен премиер

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е свикнал да изпълнява конституционните си задължения и е склонен да приеме да бъде служебен премиер. Това съобщават от Dariknews.bg.
„Имам два пъти повече основания да не приема, тъй като вече два пъти бях служебен премиер, само че това е лично и няма такъв текст и основание в Конституцията. Така че съм склонен да приема“, бяха точните думи на председателят на Сметната палата.
"Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците на изборите. Да се прехвърля вината, върху който и да е служебен премиер или служебно правителство, говори за невежество и съзнателни спекулации“, твърди Главчев.
Час по-рано той пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.
По-късно държавният глава ще разговаря със заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.
1 Гошо
12:11 30.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Искаме независим служебен премиер
Избори Април 2021:
(ГЕРБ са добутали до пълен мандат – Бойко Борисов премиер, негово МВР, 50% активност)
ГЕРБ – 837 707 гласа
ДПС – 336 306
Избори Юли 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 42% активност, изцяло машинно гласуване)
ГЕРБ – 642 165 (-195 542)
ДПС – 292 514 (-43 792)
Избори Ноември 2021:
(Кабинет на Радев – Стефан Янев премиер, Бойко Рашков в МВР, 40% активност, изцяло машинно гласуване, гласува се и за президент – Радев печели)
ГЕРБ – 596 456 (-45 709)
ДПС – 341 000 (+48 486) !!!
12:12 30.01.2026
4 Хахахаха
12:12 30.01.2026
5 Тиквата
12:12 30.01.2026
6 Анонимен
12:13 30.01.2026
7 Кой
12:13 30.01.2026
8 Зщо тирете?
12:13 30.01.2026
9 адаша
Коментиран от #19, #24
12:14 30.01.2026
10 гост
12:14 30.01.2026
11 Анонимен
12:14 30.01.2026
12 и до тук
12:16 30.01.2026
13 Даааа
Коментиран от #18
12:16 30.01.2026
14 Промяна
Коментиран от #23
12:17 30.01.2026
15 Лост
12:17 30.01.2026
16 Йотова
12:18 30.01.2026
17 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
12:18 30.01.2026
18 Промяна
До коментар #13 от "Даааа":Защо лъжеш Няма нищо такова има решение даже на КС ПРОЧЕТИ ГО АМАН ОТ ЛЪЖЦИ
12:18 30.01.2026
19 оня с коня
До коментар #9 от "адаша":А ако Президентката назначи Главчев ще организиръш ли Импийчмънта й?
Коментиран от #26
12:18 30.01.2026
20 Пепа
12:18 30.01.2026
21 Баце ЕООД
12:18 30.01.2026
22 ООрана държава
Коментиран от #25
12:19 30.01.2026
23 адаша
До коментар #14 от "Промяна":Ти си очарователно т ъп ...
Коментиран от #27
12:19 30.01.2026
24 Промяна
До коментар #9 от "адаша":Главчев вече е докадан стриктен служебен отговорен И не зависи от теб
12:20 30.01.2026
25 Промяна
До коментар #22 от "ООрана държава":Нито си народа нито си никой Един обикновен анонимник си Моля пиши от свое име
12:21 30.01.2026
26 адаша
До коментар #19 от "оня с коня":Ти да не си падаш по тая ?
12:22 30.01.2026
27 Промяна
До коментар #23 от "адаша":Добре радвай се нали си умен България е най важната сега Избори и после най добрият да управлява
12:22 30.01.2026
28 Пак ли?!
12:23 30.01.2026