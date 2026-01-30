Арсенал подписа с талант №1 в историята на клуба

Макс Дауман, който е определян за най-големия талант в историята на Арсенал, подписа предварителен договор с клуба. В края на годината, когато футболистът навършва 17 години, той ще парафира и професионалния си контракт. Макс може да играе еднакво добри и като атакуващ полузащитник, и като крило, а техническите му умения, визия и гъвкавост го правят един от най-вълнуващите млади таланти на Англия.

„Този договор означава всичко за мен и семейството ми. Всички ние подкрепяме Арсенал и наистина чувствам, че принадлежа тук. Бих искал да благодаря на всички мои треньори, съотборници и най-важното - на семейството и приятелите ми, които ме доведоха до мястото, където съм днес.

Цял живот съм в клуба, така че това наистина означава много. Невероятно е да имам модели за подражание толкова близо, които са преживели същото, което и аз. Сега съм развълнуван да продължа да работя усилено върху развитието си“, заяви Доуман.

Доуман е в академията на „топчиите“ от осемгодишна възраст, а през август 2025 г. Дебютира за мъжкия тим при победата с 5:0 над Лийдс, превръщайки се във втория най-млад играч в историята на Висшата лига. Само два месеца по-късно, през октомври, на 15 години и 302 дни, Макс беше включен в стартовия състав за победата ни в четвъртия кръг на Купата Карабао срещу Брайтън, превръщайки се в най-младия титуляр на Арсенал за всички времена. Рекордите не спряха дотук и той стана най-младият играч, участвал в Шампионската лига на УЕФА, когато влезе като резерва при победата ни с 3:0 като гост срещу Славия Прага през ноември, на 15 години и 308 дни.