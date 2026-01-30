Рафиня: За Златната топка бих се поставил на първо място

Нападателят на футболния гранд Барселона Рафиня е очаквал да спечели „Златната топка“, или поне да бъде в топ 3 на крайния списък за най-добрите футболисти на „Франс Футбол“.

Звездата на Пари Сен Жермен - Усман Дембеле, спечели приза, а Рафиня остана на петата позиция, което го е изненадало.

„Бях разочарован, защото очаквах да съм в топ 3. Знаех, че да спечеля беше много трудно, защото Шампионската лига е важна при тази награда. Така че бях недоволен от позицията, на която останах. Бих се поставил на първото място“, обясни Рафиня в интервю пред Sofascore, цитиран от ESPN.

Рафиня отбеляза 34 гола и направи 25 асистенции в 56 мача за Барселона, спечелвайки Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания през миналия сезон.

„Според мен индивидуалните награди не трябва да зависят от една-единствена надпревара. Заслужавах да съм на първо място заради това, което направих през сезона, титлите, които спечелих, и числата, които постигнах - заради всичко, което направих на терена - мисля, че заслужавах да спечеля“, добави бразилецът.

Барселона достигна полуфиналите в Шампионската лига, където Рафиня вкара 13 гола и даде 9 асистенции в 14 двубоя, но бразилецът призна, че неуспехът в най-силния евротурнир е бил причината да не спечели „Златната топка“.

„В крайна сметка разбрах, че наградата зависи от много неща, а аз не мога да ги контролирам. Според мен, ако тя беше само за един цялостен сезон, щях да я заслужавам. Бих поставил Ламин Ямал на второ и Педри на трето място, а Дембеле на четвърто. Но тъй като наградата се базира само на един турнир, Дембеле я заслужи, особено защото изигра невероятен сезон“, каза още Рафиня.

Усман Дембеле вкара 35 гола във всички турнири в 53 участия за ПСЖ, който спечели требъл, включваш Лига 1, Купата на Франция и Шампионската лига.