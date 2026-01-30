Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рафиня: За Златната топка бих се поставил на първо място

Рафиня: За Златната топка бих се поставил на първо място

30 Януари, 2026 20:59 397 0

  • барселона-
  • рафиня-
  • футбол-
  • усман дембеле-
  • златна топка

Звездата на Пари Сен Жермен - Усман Дембеле, спечели приза, а Рафиня остана на петата позиция, което го е изненадало

Рафиня: За Златната топка бих се поставил на първо място - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на футболния гранд Барселона Рафиня е очаквал да спечели „Златната топка“, или поне да бъде в топ 3 на крайния списък за най-добрите футболисти на „Франс Футбол“.

Звездата на Пари Сен Жермен - Усман Дембеле, спечели приза, а Рафиня остана на петата позиция, което го е изненадало.

„Бях разочарован, защото очаквах да съм в топ 3. Знаех, че да спечеля беше много трудно, защото Шампионската лига е важна при тази награда. Така че бях недоволен от позицията, на която останах. Бих се поставил на първото място“, обясни Рафиня в интервю пред Sofascore, цитиран от ESPN.

Рафиня отбеляза 34 гола и направи 25 асистенции в 56 мача за Барселона, спечелвайки Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания през миналия сезон.

„Според мен индивидуалните награди не трябва да зависят от една-единствена надпревара. Заслужавах да съм на първо място заради това, което направих през сезона, титлите, които спечелих, и числата, които постигнах - заради всичко, което направих на терена - мисля, че заслужавах да спечеля“, добави бразилецът.

Барселона достигна полуфиналите в Шампионската лига, където Рафиня вкара 13 гола и даде 9 асистенции в 14 двубоя, но бразилецът призна, че неуспехът в най-силния евротурнир е бил причината да не спечели „Златната топка“.

„В крайна сметка разбрах, че наградата зависи от много неща, а аз не мога да ги контролирам. Според мен, ако тя беше само за един цялостен сезон, щях да я заслужавам. Бих поставил Ламин Ямал на второ и Педри на трето място, а Дембеле на четвърто. Но тъй като наградата се базира само на един турнир, Дембеле я заслужи, особено защото изигра невероятен сезон“, каза още Рафиня.

Усман Дембеле вкара 35 гола във всички турнири в 53 участия за ПСЖ, който спечели требъл, включваш Лига 1, Купата на Франция и Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ