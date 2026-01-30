Съпругата на Джейми Варди: Не го виждам като треньор

Съпругата на нападателя Джейми Варди заяви, че англичанинът е малко вероятно да стане мениджър след края на състезателната си кариера. В момента 39-годишният нападател играе за Кремонезе в Серия А, а в периода 2013-2025 беше футболист на Лестър.

„Не го виждам като мениджър, не мисля, че ще има търпение. Да живее с мен и петте си диви деца е достатъчно трудно“, заяви Ребека Варди.

Двамата са женени от 2016 г. и имат три деца: София, Финли и Оливия. От предишни връзки обаче също имат наследници.