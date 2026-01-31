Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Григор Димитров празнува със своята кралица (СНИМКА + ВИДЕО)

31 Януари, 2026 21:29 1 026 12

  • григор димитров-
  • ейса гонзалес-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Григор Димитров празнува със своята кралица (СНИМКА + ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Родната тенис звезда Григор Димитров отпразнува подобаващо рождения ден на своята половинка Ейса Гонзалес. Вчера холивудската знаменитост навърши 36-години и по този повод събра близки и приятели са скромно парти.

Тържеството се състоя в Лос Анджелис и на него, разбира се, присъства и Григор. Българинът публикува кратко видео и снимка с Ейса, наричайки я „кралица“.

Във видеото мексиканката изпълнява песен на испански, с която поздравява гостите си.

Вижте видеото и снимката по-долу:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    5 3 Отговор
    Този е по-тъп и от Зеля! Абсолютен дбил!

    Коментиран от #4

    21:32 31.01.2026

  • 2 Пловдив

    3 1 Отговор
    Този път ще стане работата.

    21:33 31.01.2026

  • 3 Бравос

    2 2 Отговор
    Те за тва си печели и арчи ергенчето. Сладко да му е, че останат спомени, що е лудо лудовало на младите години. И Маша беше наша....

    21:38 31.01.2026

  • 4 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    И на моят Янко не му дреме...само ми сподели ,че у Зелю и Каунь...акъл не търси...

    21:43 31.01.2026

  • 5 Перо

    4 1 Отговор
    Спанчугата, кралица! Боже-е обери си неверсиите! На кауна трябва да му се спрат държавните пари!

    21:47 31.01.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор
    Едно знам,тръгне ли някой да се хвали с жени, после се разбира че е обратен. Примери бол.

    21:49 31.01.2026

  • 7 Язък

    1 0 Отговор
    Така и не си хвана младо гаже,първите му изпиха мозъка,поне имаха милиони.

    21:54 31.01.2026

  • 8 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Мъж избира сутиен за жена си. Продавачката:
    - Какви са гърдите и? Като пъпеши, круши или ябълки?
    - Ами, като ушите на кокершпаньол.

    Коментиран от #10

    21:57 31.01.2026

  • 10 Кумчо Вълчо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Червената шапчица":

    Хахахаха...

    21:59 31.01.2026

  • 12 Гришо!

    0 0 Отговор
    Чу к нахте ли се за празнико бе? С онова чу к ане - ааа.....брудер шафт.....будер брод.....вайс брат.....ааа.....абе онова , къде се умотавате и се чу к вате.....

    22:00 31.01.2026

