Григор Димитров празнува със своята кралица (СНИМКА + ВИДЕО)

Родната тенис звезда Григор Димитров отпразнува подобаващо рождения ден на своята половинка Ейса Гонзалес. Вчера холивудската знаменитост навърши 36-години и по този повод събра близки и приятели са скромно парти.
Тържеството се състоя в Лос Анджелис и на него, разбира се, присъства и Григор. Българинът публикува кратко видео и снимка с Ейса, наричайки я „кралица“.
Във видеото мексиканката изпълнява песен на испански, с която поздравява гостите си.
Вижте видеото и снимката по-долу:
Eiza González’ birthday recap. 💛— Eiza Gonzalez Access (@EizaAccess) January 31, 2026
Eiza González celebrating her birthday with her boyfriend Grigor Dimitrov via grigor’s insta stories pic.twitter.com/spv3Lole0C
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Коментиран от #4
21:32 31.01.2026
2 Пловдив
21:33 31.01.2026
3 Бравос
21:38 31.01.2026
4 Така е
До коментар #1 от "кой му дреме":И на моят Янко не му дреме...само ми сподели ,че у Зелю и Каунь...акъл не търси...
21:43 31.01.2026
5 Перо
21:47 31.01.2026
6 РЕАЛИСТ
21:49 31.01.2026
7 Язък
21:54 31.01.2026
8 Червената шапчица
- Какви са гърдите и? Като пъпеши, круши или ябълки?
- Ами, като ушите на кокершпаньол.
Коментиран от #10
21:57 31.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Кумчо Вълчо
До коментар #8 от "Червената шапчица":Хахахаха...
21:59 31.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гришо!
22:00 31.01.2026