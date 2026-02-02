Бивша №4 в тениса открадна мъжа на приятелка

Кризата в брака на Доминика Цибулкова изглежда напълно необратима. През октомври миналата година бившата тенисистка опита да прикрие проблемите. Тогава тя заяви, че със съпруга си Михал Навара не мислят за развод и приоритет е грижата за децата им Якуб и Нина. Реалната ситуация обаче се оказа съвсем друга. Медиите в Словакия разкриха, че Цибулкова има друг мъж до себе си. При това съдружник на Михал и съпруг на нейна приятелка.

Истината лъсна, след като бившата №4 в световната ранглиста бе засечена да влиза в апартамент в центъра на Братислава с бизнесмена Тибор Винче. Репортерите бързо разчоплиха историята и установиха, че двамата се срещат от 9 месеца. Ситуацията е доста неприятна, тъй като Тибор и жена му Александра са семейни приятели с Доминика и Михал.

„Запознахме се благодарение на децата ни, които ходят в една и съща детска градина. Смятах я за приятелка. Тибор основа фирма със съпруга ѝ, пекарна. Имаше доверие между нас, виждахме се всеки ден. Смятах я за приятелка. Не очаквах такова предателство от нея. Не се прави така!“, сподели наранената Александра пред словашкия Čas.

Александра заподозряла нещо нередно, след като забелязала, че съпругът ѝ си пише твърде често с бившата тенис звезда. Тибор обаче я уверил, че с Доминика са само приятели.

„Но една съпруга може да усети, когато нещо не е наред. Съпругът ми игнорираше чувствата ми. Кулминацията беше, когато той отиде на почивка в Гърция миналия юни. През 11 години, откакто е с мен, никога не беше ходил сам на почивка. По стечение на обстоятелствата Доминика също беше в Гърция. Когато го търсех, той ми пишеше, че няма сигнал или подобни неща. Вече знаех, че ме лъже. Казах му, че ми е писнало и че няма да търпя това. Не го интересуваше. В един конфронтационен разговор изтърси, че има някого, но не уточни кой. Но в крайна сметка всичко излезе наяве. Съпругът ми и Доминика са двойка“, допълва пред изданието Александра.

Жената, която има дъщеря от Тибор, вече се е изнесла от семейното жилище и подготвя развод. Твърди, че не е говорила с тенисистката, която я отбягвала. Засекли се само веднъж в детската градина, но се разминали, без да комуникират и вдигат скандали. Михал Навара също вече не живее с Доминика, твърдят в Словакия. Двамата се ожениха през 2019 г., но раздялата изглежда неизбежна въпреки децата. Цибулкова спечели 8 титли в кариерата си, като игра и финал на Откритото първенство на Австралия през 2014 г. Най-високото класиране в световната ранглиста бе 4-о място през 2017 г.