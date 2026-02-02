Новини
Спорт »
Тенис »
Бивша №4 в тениса открадна мъжа на приятелка

Бивша №4 в тениса открадна мъжа на приятелка

2 Февруари, 2026 10:31 755 0

  • доминика цибулкова-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • тибор винче

Истината лъсна, след като бившата №4 в световната ранглиста бе засечена да влиза в апартамент в центъра на Братислава с бизнесмена Тибор Винче

Бивша №4 в тениса открадна мъжа на приятелка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата в брака на Доминика Цибулкова изглежда напълно необратима. През октомври миналата година бившата тенисистка опита да прикрие проблемите. Тогава тя заяви, че със съпруга си Михал Навара не мислят за развод и приоритет е грижата за децата им Якуб и Нина. Реалната ситуация обаче се оказа съвсем друга. Медиите в Словакия разкриха, че Цибулкова има друг мъж до себе си. При това съдружник на Михал и съпруг на нейна приятелка.

Истината лъсна, след като бившата №4 в световната ранглиста бе засечена да влиза в апартамент в центъра на Братислава с бизнесмена Тибор Винче. Репортерите бързо разчоплиха историята и установиха, че двамата се срещат от 9 месеца. Ситуацията е доста неприятна, тъй като Тибор и жена му Александра са семейни приятели с Доминика и Михал.

„Запознахме се благодарение на децата ни, които ходят в една и съща детска градина. Смятах я за приятелка. Тибор основа фирма със съпруга ѝ, пекарна. Имаше доверие между нас, виждахме се всеки ден. Смятах я за приятелка. Не очаквах такова предателство от нея. Не се прави така!“, сподели наранената Александра пред словашкия Čas.

Александра заподозряла нещо нередно, след като забелязала, че съпругът ѝ си пише твърде често с бившата тенис звезда. Тибор обаче я уверил, че с Доминика са само приятели.

„Но една съпруга може да усети, когато нещо не е наред. Съпругът ми игнорираше чувствата ми. Кулминацията беше, когато той отиде на почивка в Гърция миналия юни. През 11 години, откакто е с мен, никога не беше ходил сам на почивка. По стечение на обстоятелствата Доминика също беше в Гърция. Когато го търсех, той ми пишеше, че няма сигнал или подобни неща. Вече знаех, че ме лъже. Казах му, че ми е писнало и че няма да търпя това. Не го интересуваше. В един конфронтационен разговор изтърси, че има някого, но не уточни кой. Но в крайна сметка всичко излезе наяве. Съпругът ми и Доминика са двойка“, допълва пред изданието Александра.

Жената, която има дъщеря от Тибор, вече се е изнесла от семейното жилище и подготвя развод. Твърди, че не е говорила с тенисистката, която я отбягвала. Засекли се само веднъж в детската градина, но се разминали, без да комуникират и вдигат скандали. Михал Навара също вече не живее с Доминика, твърдят в Словакия. Двамата се ожениха през 2019 г., но раздялата изглежда неизбежна въпреки децата. Цибулкова спечели 8 титли в кариерата си, като игра и финал на Откритото първенство на Австралия през 2014 г. Най-високото класиране в световната ранглиста бе 4-о място през 2017 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ